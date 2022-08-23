ما حقيقة وفاة المذيع السعودي غالب كامل؟

نفى رائد غالب كامل، نجل المذيع السعودي غالب كامل، الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول وفاة والده.

وكتب رائد عبر حسابه في تويتر: ”كثرت الإشاعات والتغريدات عن وفاة الوالد حفظه الله ورعاه، ومن كل داء وبلاء شافاه“.

ودعا رائد ”محبي“ والده، أن يدعوا له بالشفاء وعدم إطلاق الإشاعات.

وكان المذيع غالب كامل، قد دخل في أزمة صحية مؤخرا، بحسب ما أعلن في وقت سابق نجله رائد والعديد من الصحفيين والإعلاميين السعوديين.

ولم يوضح رائد، حينها حقيقة ما يعاني منه والده تحديدا، لكن أخاه خالد، كشف أن المذيع غالب كامل، يعاني من صعوبات حادة في التنفس، حسب ما نقل عنه مدير عام ”جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج“ مجري مبارك القحطاني.

وتفاعل عدد من الصحفيين والناشطين السعوديين، يوم الثلاثاء، مع تغريدة رائد التي نفى فيها وفاة والده.

وكتب القحطاني عبر تويتر كاشفا تطورات الحالة الصحية للمذيع السعودي، قائلا: ”تواصلت قبل دقائق مع الأخ خالد ابن أستاذنا الكبير غالب كامل، وأكد أنه في وضع حرج جدا وغيبوبة تامة بالعناية الفائقة بالمستشفى العسكري“.

تواصلت قبل دقائق مع الاخ خالد إبن أستاذنا الكبير #غالب_كامل وأكد انه في وضع حرج جدا وغيبوبة تامة بالعناية الفائقة بالمستشفى العسكري..

وطلب الدعاء له..الله يفرحنا بسلامته.. — مجرّي مبارك القحطاني (@Mujarry1) August 23, 2022

وعلق الكاتب فهد الأحمري، بالقول: ”سلامات لصاحب برنامج سلامات الذي كان يلتقي بالمرضى المنومين هو الآن منوم في المستشفى إثر مرض ألم به“.

وأضاف: ”دعواتنا له بالصحة والسلامة والحمدلله أنه حي يرزق وليس كما أشارت بعض الصحف الإلكترونية“.

سلامات لصاحب برنامج «سلامات» الذي كان يلتقي بالمرضى المنومين هو الآن منومًا في المستشفى أثر مرض ألمّ به#غالب_كامل صاحب الصوت الشجي والإطلالة البهية على الشاشة والإذاعة منذ أيام الطفولة دعواتنا له بالصحة والسلامة والحمدلله أنه حي يرزق وليس كما أشارت بعض الصحف الإلكترونية pic.twitter.com/kuZFcrUhUY — فهد بن محمد اﻷحمري (@FahadAlAhmary1) August 23, 2022

من جانبه، كتب المحرر الصحفي نواف الغبيوي: ”نسأل الله أن يشفيه عاجلا.. غير صحيح ما يتم نشره في وسائل التواصل من إشاعات“.

نسأل الله أن يشفيه عاجلاً غير صحيح مايتم نشره في وسائل التواصل من إشاعات !

#غالب_كامل pic.twitter.com/zb32QbyaTl — نواف الغبيوي 🇸🇦 (@n15awaf) August 23, 2022

بدورها، كتبت المستشارة الإعلامية حليمة مظفر: ”ربي يحفظ غالب كامل ويطول في عمر أستاذنا القدير الرائع“.

ربي يحفظ #غالب_كامل ويطول في عمر استاذنا القدير الرائع 🙏 — حليمة مُظفّر (@halimamuthffar) August 23, 2022

يذكر أن غالب كامل، تعرض أيضا لأزمة صحية في العام 2018، حين نُقل إلى مستشفى في الأردن، إثر تعرض لمشاكل تنفسية، قبل أن يتم نقله إلى الرياض، لتلقي العلاج، بعد أوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ غالب كامل مشواره الإعلامي من إذاعة جدة العام 1964، ويُعد أحد كبار مذيعي التلفزيون السعودي وأهمهم، إذ كان من أبرز وجوهه الإعلامية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، من خلال ما قدمه من برامج ونشرات أخبار.

وعُرف كامل بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات، ولقب بـ“صديق الراحلين“ لعلاقات الصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين أمثال مطلق الزيادي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى وغيرهم.