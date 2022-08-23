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منوعات

ما حقيقة وفاة المذيع السعودي غالب كامل؟
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2022 11:53 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2022 13:10 GMT

ما حقيقة وفاة المذيع السعودي غالب كامل؟

نفى رائد غالب كامل، نجل المذيع السعودي غالب كامل، الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول وفاة والده. وكتب رائد عبر حسابه في تويتر: "كثرت الإشاعات والتغريدات

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المصدر: فريق التحرير

نفى رائد غالب كامل، نجل المذيع السعودي غالب كامل، الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول وفاة والده.

وكتب رائد عبر حسابه في تويتر: ”كثرت الإشاعات والتغريدات عن وفاة الوالد حفظه الله ورعاه، ومن كل داء وبلاء شافاه“.

ودعا رائد ”محبي“ والده، أن يدعوا له بالشفاء وعدم إطلاق الإشاعات.

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وكان المذيع غالب كامل، قد دخل في أزمة صحية مؤخرا، بحسب ما أعلن في وقت سابق نجله رائد والعديد من الصحفيين والإعلاميين السعوديين.

ولم يوضح رائد، حينها حقيقة ما يعاني منه والده تحديدا، لكن أخاه خالد، كشف أن المذيع غالب كامل، يعاني من صعوبات حادة في التنفس، حسب ما نقل عنه مدير عام ”جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج“ مجري مبارك القحطاني.

وتفاعل عدد من الصحفيين والناشطين السعوديين، يوم الثلاثاء، مع تغريدة رائد التي نفى فيها وفاة والده.

وكتب القحطاني عبر تويتر كاشفا تطورات الحالة الصحية للمذيع السعودي، قائلا: ”تواصلت قبل دقائق مع الأخ خالد ابن أستاذنا الكبير غالب كامل، وأكد أنه في وضع حرج جدا وغيبوبة تامة بالعناية الفائقة بالمستشفى العسكري“.

وعلق الكاتب فهد الأحمري، بالقول: ”سلامات لصاحب برنامج سلامات الذي كان يلتقي بالمرضى المنومين هو الآن منوم في المستشفى إثر مرض ألم به“.

وأضاف: ”دعواتنا له بالصحة والسلامة والحمدلله أنه حي يرزق وليس كما أشارت بعض الصحف الإلكترونية“.

من جانبه، كتب المحرر الصحفي نواف الغبيوي: ”نسأل الله أن يشفيه عاجلا.. غير صحيح ما يتم نشره في وسائل التواصل من إشاعات“.

بدورها، كتبت المستشارة الإعلامية حليمة مظفر: ”ربي يحفظ غالب كامل ويطول في عمر أستاذنا القدير الرائع“.

يذكر أن غالب كامل، تعرض أيضا لأزمة صحية في العام 2018، حين نُقل إلى مستشفى في الأردن، إثر تعرض لمشاكل تنفسية، قبل أن يتم نقله إلى الرياض، لتلقي العلاج، بعد أوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ غالب كامل مشواره الإعلامي من إذاعة جدة العام 1964، ويُعد أحد كبار مذيعي التلفزيون السعودي وأهمهم، إذ كان من أبرز وجوهه الإعلامية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، من خلال ما قدمه من برامج ونشرات أخبار.

وعُرف كامل بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات، ولقب بـ“صديق الراحلين“ لعلاقات الصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين أمثال مطلق الزيادي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى وغيرهم.

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