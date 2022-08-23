أستاذ يوقع بالغشاشين في امتحان مادته "بطريقة عبقرية"

وضع أستاذ جامعي من الولايات المتحدة الأمريكية ”خطة عبقرية“، لضبط طلبته الذين يستخدمون التكنولوجيا للغش في امتحان مادته.

ووفق صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اكتشف الأستاذ ”الممتعض من الغشاشين“، أن الكثير من طلبته يذهبون إلى دورة المياه خلال تقديم امتحان مادته، واستنتج أنهم يحصلون على الإجابات بشكل غير قانوني من هواتفهم الذكية.

لذلك قرر تعليم طلبته البالغ عدد 99 طالبًا، نوعًا مختلفًا من الدروس، وضبط ”الغشاشين“ منهم.

ووضع الأستاذ، في الامتحان النهائي، سؤالاً خارج منهاج مادته، ولا يمكن العثور على إجابته إلا عن طريق موقع ويب واحد.

ووفق منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية ”ريديت“، فإن الأستاذ وضع هذا السؤال مع إجابة خاطئة على موقع ويب خاص، بمساعدة طلبته في أداء الواجبات المنزلية لمادته.

وكانت النتيجة، أنه ضبط 14 طالباً من طلبته أجابوا عن السؤال الوهمي والذي وضعه عمداً في ورقة أسئلة الامتحان، للإيقاع ”بالغشاشين“.

وأعطى الأستاذ جميع الطلبة الذين أجابوا عن السؤال الوهمي علامة صفر، بينما حصل باقي الطلبة الذين لم يجيبوا عنه، على الدرجة الكاملة للسؤال.

وذكرت منصة ”ريديت“: ”أجاب الطلبة الغشاشون عن السؤال بحل مزيف والذي بدا صحيحًا للوهلة الأولى، إذ عندما طلبوا الذهاب إلى دورة المياه في أثناء تقديم الامتحان، حصلوا على الإجابة الوهمية بسرقتها من موقع الويب عن طريق هواتفهم الذكية“.