ثعابين وفئران.. غضب في إسرائيل بعد اكتشاف أجزاء حيوانات داخل أكياس مجمدات

شهدت إسرائيل في الآونة الأخيرة، حالة من الغضب العارم والجدل الواسع؛ بعد اكتشاف أجزاء من الحيوانات مثل الفئران وقطع الثعابين والحلزون وأرجل ومخالب طيور، في أكياس مجمدات مواد غذائية، تابعة لشركة ”سانفروست“ الإسرائيلية.

وواجهت وزارة الصحة، انتقادات حادة، على خلفية تأخرها في التعليق على الضجة التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.

وردت الوزارة على الضجة الحاصلة، محملة المسؤولية كاملة للشركة المصنعة.

وقالت رئيس خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، الدكتورة شارون الروعي برايس، في مقابلة مع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، الأحد، إن ”وجهة نظر وزارة الصحة، هي أن المسؤولية تقع في نهاية المطاف على عاتق الشركة المصنعة“.

وأضافت برايس: ”يجب أن تتحمل الشركة المصنعة، مسؤولية منتجاتها؛ لأنه من المستحيل على وزارة الصحة فحص كل كيس مجمدات يخرج من المصنع“.

وفيما يتعلق بالتأخير حول تعليقها على الواقعة، أوضحت الدكتورة شارون أن ”الوزارة كانت على علم بالحالة وتلقت تقريرا بها، لكنها أبلغت الجمهور عنها يوم الأحد؛ لأن يوم السبت هو عطلة رسمية“.

وتابعت: ”أمرنا المصنع بجمع واسترجاع مبدئي لجميع الأكياس المجمدة، وكان هناك نوع من التساؤل من داخل الشركة عما إذا كان الأمر خطير للجمهور، وأوضحنا لهم أنه كذلك فعلا، وأصدروا عملية الاسترجاع على الفور. وكانت العملية سريعة جدا“.

وفي تفسيرها لسبب وجود أجزاء من الحيوانات داخل أكياس مواد غذائية، قالت الدكتورة شارون: ”صحيح أن هناك حيوانات تعيش في الحقول، لكن مهمة المصنع هي الفرز والتأكد من عدم وجود أجسام غريبة داخل الأكياس التي يبيعونها للمستهلكين“.

بدوره، ذكر موقع ”واللا“ العبري، يوم أمس، أن ”شركة سانفروست الإسرائيلية أعلنت بالتعاون مع وزارة الصحة الإٍسرائيلية، عن ضرورة إرجاع أكياس الفاصولياء الخضراء المقطعة والمجمدة من إنتاج الشركة بعد اكتشاف جزء من ثعبان في أحد الأكياس“.

كما ذكر الموقع أنه في وقت سابق من هذا الشهر، اكتُشف أيضًا وجود فأر ميت في كيس فاصولياء مجمدة، ولذلك قررت الشركة التوقف عن تسويق جميع منتجات الفاصولياء خلال الأسبوع وإعادة جميع الأكياس.

ووجه العديد من الإسرائيليين، انتقادات حادة للشركة المصنعة ”سانفروست“ الإسرائيلية، حيث كتب الصحفي باروخ يديد: ”لقد فتحت للتو كيسًا من الزواحف والحشرات المجمدة، من إنتاج سانفروست، ولسوء الحظ وجدت حبة بازلاء ومكعبا من الجزر“.

وتعتبر شركة ”سانفروست“ العلامة التجارية الرائدة في إسرائيل لمنتجات الفاصولياء والبازلاء المجمدة على الرغم من ارتفاع أسعارها.

وتسيطر الشركة على حوالي 67% من السوق الإسرائيلي في هذا المجال، على الرغم من أن معظم منافسيها، مثل شركة ”بري هالجليل“ تقدم منتجات أرخص ثمنا.