أخذت كلبها في نزهة.. فقتلت بهجوم تمساح شرس
تسببت حادثة مقتل امرأة أمريكية بهجوم تمساح في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم أمس الإثنين، بحالة من الجدل، خاصة وأن الحادث وقع في منطقة سكنية.
وفي التفاصيل، قالت منظمة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، إنها استجابت لمكالمة من شرطة منطقة "سانت لوسي"، تفيد بهجوم تمساح على أحد سكان المنطقة.
من جانبها، أوضحت الشرطة في بيانها الرسمي أن الضحية التي تبلغ من العمر 85 عاما، كانت خارجة في نزهة مع كلبها بالقرب من بحيرة "سبانيش"، إلا أنها تعرضت لهجوم عنيف من تمساح، سحبها من اليابسة إلى الماء، وأصابها بجروح خطيرة في أنحاء جسدها، ما أدى إلى وفاتها".
وأضاف البيان: "استطاعت فرق الانقاذ السيطرة على التمساح الشرس الذي يبلغ طوله نحو 3 أمتار". فيما قال مسؤول في منظمة الحفاظ على الحياة البرية: "نبدي تعاطفنا مع عائلة وأصدقاء الضحية".
وأكد بيان الشرطة، أنه وعلى الرغم من أن هجمات التماسيح نادرة في المناطق السكنية، إلا أن هذه الحيوانات بالذات قد تعرض حياة الأفراد والحيوانات الأليفة للخطر".
يذكر أنه في أغسطس 2022، قتلت امرأة أخرى (88 عاما) بهجوم تمساح بولاية كارولاينا الجنوبية، بينما كانت تهتم بحديقة بالقرب من بحيرة "صن سيتي هيلتون هيد" وهو ملجأ لرعاية كبار السن. وقالت الشرطة وقتها إن التمساح ضخم بطول يبلغ ما يقارب الـ 3 أمتار.