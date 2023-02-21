أخذت كلبها في نزهة.. فقتلت بهجوم تمساح شرس

تسببت حادثة مقتل امرأة أمريكية بهجوم تمساح في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم أمس الإثنين، بحالة من الجدل، خاصة وأن الحادث وقع في منطقة سكنية.

وفي التفاصيل، قالت منظمة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، إنها استجابت لمكالمة من شرطة منطقة "سانت لوسي"، تفيد بهجوم تمساح على أحد سكان المنطقة.

من جانبها، أوضحت الشرطة في بيانها الرسمي أن الضحية التي تبلغ من العمر 85 عاما، كانت خارجة في نزهة مع كلبها بالقرب من بحيرة "سبانيش"، إلا أنها تعرضت لهجوم عنيف من تمساح، سحبها من اليابسة إلى الماء، وأصابها بجروح خطيرة في أنحاء جسدها، ما أدى إلى وفاتها".