الشيف بوراك يتصالح مع والده على يد رجل أعمال يمني (فيديو)

أعلن رجل أعمال يمني يدعى حامد المقطري، انتهاء الخلاف بين الشيف التركي بوراك أوزدمير، ووالده إسماعيل أوزدمير، بعد الأزمة التي نشبت بينهما بسبب بيع الأخير لمطاعم نجله.

وظهر المقطري وهو يسجل فيديو الصلح بين بوراك ووالده، قائلا: "حبيبي بوراك ووالده الغالي، أسأل الله لكما التوفيق والنجاح يا رب، اليوم أصلحت بين الشيف بوراك ووالده، أسأل الله لكما النجاح والتوفيق إن شاء الله".