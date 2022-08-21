شيف ملكي سابق يكشف اسم الحلوى المفضلة لإليزابيث الثانية طوال 90 عامًا

كشف شيف ملكي سابق في قصر بكنغهام سرًا عن الحلوى المفضلة للملكة إليزابيث الثانية، التي ظلت تتناولها يوميًا منذ كانت في عمر الخمس سنوات.

وكان الشيف الملكي دارين ماكغرادي، الذي عمل في قصر باكنغهام لمدة 15 عامًا، هو الذي يحضّر وجبة الحلوى المفضلة للملكة اليزابيث (96 عامًا) إذ التزمت بها لمدة 9 عقود.

وبعد تقاعده، انتقل الشيف الملكي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة معجبيه ومتابعيه على يوتيوب بعض ذكرياته عن المتع الحياتية في القصر.

صحن مربى الفراولة

ونشر ”ماكغرادي“ مقطع فيديو حول كيف يمكننا أن نعدّ في المنزل شاي ما بعد الظهر الملكي الخاص، وأنواع السندويشات التي كانت موجودة في القائمة، في قصر باكنغهام.

وكشف في مقطع الفيديو أن ”مُربّى بيني ’jam penny الشهي، الذي كانت تتناوله الملكة وهي فتاة صغيرة ظل وجبتها الخفيفة المفضلة في شاي بعد الظهر منذ ذلك الحين.

وبين أنه ”مجرد خبز ومربى مع القليل من الزبدة – في الغالب مربى الفراولة“، مضيفًا: ”كنا نصنع المربى في قلعة بالمورال مع الفراولة الإسكتلندية الرائعة من الحدائق“.

وظهر ”ماكغرادي“ في الفيديو، وهو يقوم بتقطيع شرائح المربى والزبدة معًا وتشكيلها إلى دوائر ، مضيفًا: ”لقد أطلقوا عليها اسم البنسات، على اسم عملة البنس الإنجليزي القديم“.

وإلى جانب الأطباق الأكثر حلاوة، قيل أيضًا إن الملكة تستمتع بمجموعة من الوجبات الخفيفة، بما في ذلك ”ساندويتش“ التونة والمايونيز البسيط، حسبما كشف أوين هودجسون، الطاهي الملكي السابق.

وقال هودجسون:“ ”كنا دقيقين جدًا في المتطلبات المحددة عند إعداد هذا الطبق البسيط، ويجب أن تكون شطائره مدهونة جيدًا بالزبدة وتقدم مع شرائح رقيقة من الخيار، منتهية برش الفلفل في الأعلى“.