تعرف على أكثر 5 أماكن مبهرة يمكن زيارتها في أسكتلندا

تشتهر المدن الأسكتلندية بالعديد من المواقع التاريخية والحضرية، والتي تعرض الإرث الثقافي للبلاد، والممتد منذ عقود طويلة والذي يحظى باهتمام واسع من السياح والمهتمين بالحضارة العريقة لهذه البلاد.

وفي إطار تعريف العالم بمعالم الجمال في البلاد، استعرضت صحيفة ”ذي ناشيونال“ الأسكتلندية قائمة ببعض أكثر الأماكن إبهاراً وجمالاً في البلاد، والتي لطالما أثارت اهتمام السكان المحليين والسياح الدوليين، وجاءت كالآتي:

متحف دومفريز

يحتوي المتحف على مجموعات واسعة من المقتنيات عن تاريخ أسكتلندا، ومن بينها أقدم كاميرا في العالم لا تزال تعمل.

ويضم المتحف كذلك، معرضا لعلم الآثار والتاريخ الطبيعي والتاريخ الاجتماعي، حيث تُعرض قطع أثرية لاستكشاف التاريخ الروماني والعصور الوسطى.

حمامات ”بون أكورد“

تقع في مدينة ”أبردين بأسكتلندا، وصممت هذه الحمامات على نمط فن الزخرفة الفرنسي ”آرت ديكو“، وهي مغلقة في الوقت الحالي أمام الزوار.

ويشرف على إدارتها مؤسسة ”بون أكورد“ الخيرية للتراث، حيث تهدف في مشروع جديد إلى إعادة فتح الحمامات أمام الزوار، حتى تكون إرثاً تاريخياً يتناقله الأجيال من سكان أبردين.

موقع متاهة الساحرات

هو عبارة عن نصب تذكاري في غابة بيرث وكينروس بأسكتلندا، ووضع لإحياء ذكرى 11 شخصًا بريئًا حكم عليهم بالموت في قرية ”كروك أوف ديفون“ الأسكتلندية، بعد محاكمة 5 ساحرات في عام 1662.

ويوفر موقع متاهة الساحرات فرصة لمعرفة واحدة من أسوأ حالات اضطهاد السحر التي شهدتها أسكتلندا على الإطلاق.

حديقة بحوث الأمراض المعدية

تتبع لمركز ”ويلكوم“ لبحوث الأمراض المعدية في جامعة دندي الأسكتلندية، وهي حديقة عامة بها أنواع عديدة من النباتات، والتي تحتوي على عنصر فعال يصنع منه الدواء.

وتعرض الحديقة تاريخ الطب، وكيف لا تزال النباتات قيد البحث اليوم للمساعدة في ابتكار أدوية جديدة.

مكتبة أسكتلندا الوطنية

هي أكبر مكتبة في أسكتلندا، وتقع في العاصمة إدنبرة، وتضم أكثر من 34 مليون عنصر في مجموعاتها، والتي تتراوح ما بين المخطوطات والكتب المطبوعة والصحف والمجلات والمواد الصوتية والأفلام والخرائط وغير ذلك.

كما وتحتفظ المكتبة بالرسالة الأخيرة لملكة أسكتلندا ماري، ورسائل كتبها الشاعر الأسكتلندي روبرت بيرنز، وعالم التاريخ البريطاني تشارلز داروين.

مهرجان أيام الباب المفتوح

يُذكر أن مهرجان ”أيام الباب المفتوح“ في أسكتلندا، سيعقد الشهر المقبل، في دورته الثالثة والثلاثين، إذ يتيح لكل من السياح المحليين والدوليين سنوياً فرصة الزيارة المجانية لأكثر معالم المدن الأسكتلندية إثارة للاهتمام.