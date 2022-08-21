صدفة تقود سعوديا للشهرة بعد لقاء عابر بعائلة ألمانية

حقق شاب سعودي يدعى علي الحارثي، كان برفقة بعض أصدقائه، شهرة في المملكة، بعدما قادتهم الصدفة لعائلة ألمانية كانت تخيم في منطقة برية دون أن تدري أنها مجرى سيل خطر يتوجب الابتعاد عنه في هذا الوقت من العام.

وكان الشاب العشريني ورفاقه يجوبون البر في شاحنة صغيرة يشيع استخدامها عند سكان البادية في المملكة، عندما شد انتباههم سيارة كبيرة متوقفة في واد هو مجرى سيل كبير في المنطقة.

وعند التوجه للسيارة، التقى علي، هناك بعائلة ألمانية كانت في رحلة تنزه على مايبدو بالمكان، ليبدأ محاولاته في تحذيرهم من خطورة المكان، مستعينا بالإشارة مع عدم قدرته على التحدث بالإنجليزية أو الألمانية.

ووثق أحد رفاق الرحلة، بمقطع فيديو محاولات صديقة علي تحذير العائلة، قبل أن يدعوهم للعشاء في تقليد متوارث للكرم في البلاد.

ووجد مقطع الفيديو الذي نشره الشبان على ”تيك توك“ تفاعلا لافتا قبل أن يجد طريقه لمنصات تواصل اجتماعي أخرى، بينها منصة ”تويتر“.

وتلقى علي ورفاقه سيلا من عبارات الإشادة على تحذيرهم للعائلة من خطورة المكان، بجانب كرمهم، ولم تغب التعليقات الطريفة على محاولات الشبان إيصال تحذيرهم ودعوتهم للعشاء عن طريق الإشارة.

ونشر الإعلامي السعودي مالك الروقي، مقطع الفيديو لحارثي، ورفاقه، وقال معلقا ”احترم هذا المجهود اللي بذلوه هالشباب رغم عدم معرفتهم باللغة الانجليزية بتحذير السائح الألماني من جلوسه في مجرى السيل في هذه الصحراء .. نزلوا له يوم شافوه مع أطفاله مايدري عن السيل .. شكراً للحارثي ورفاقه“.

احترم هالمجهود اللي بذلوه هالشباب رغم عدم معرفتهم باللغة الانجليزية بتحذير السائح الألماني من جلوسه في مجرى السيل في هذه الصحراء ..

نزلوا له يوم شافوه مع أطفاله مايدري عن السيل .. شكراً للحارثي ورفاقه♥️ pic.twitter.com/5wHAqJldMe — مالك الروقي (@alrougui) August 21, 2022

فيما رد أحد المغردين على مبادرة الحارثي، بالقول ”شبابنا فيهم خير بالفطرة وفيهم فزعه ومرجله ونخوة نسال الله أن يحفظ شباب وشابات المسلمين من كل مكروة ولو لزم الأمر من خطر للعايلة كان رايت فزعه تدهش وتذهل العقل شكرا لهم وشكرا لنقلك“.

ويشهد العديد من مناطق المملكة في هذا الوقت من العام، أمطارا موسمية غزيرة تجري بسببها السيول في الوديان، وسط تحذيرات للسكان من الاقتراب من تلك الوديان خشية وصول السيول المفاجئة.