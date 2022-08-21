كيف تحصل على مشروبات مجانية على متن الطائرة؟

أدى انتشار شركات الطيران منخفضة التكلفة، إلى زيادة تكلفة الطعام والشراب على متن الطائرة، لهذا السبب يقرر الكثير الاستغناء عن الأطعمة أثناء رحلاتهم لتجنب دفع سعر أعلى بكثير للسفر.

ومع ذلك، هناك عدد من الحيل التي يمكن أن تساعدك إذا كنت ترغب في تقليل استهلاك الطعام والشراب أثناء رحلتك والحصول عليه مجانا.

وقدمت عدة مضيفات طيران بعض الحيل البسيطة، التي يمكن أن تساعد الركاب في الحصول على منتجات مجانية من الطاقم.

وكشفت كات كمالاني، إحدى مضيفات الطيران عن هذه الأسرار على حسابها على ”تيك توك“، الذي يتابعه أكثر من 825 ألف شخص. وأوضحت، أنه من الممكن الحصول على مشروبات مجانية على متن طائرة إذا اتبعت بعض الإرشادات الصغيرة.

وقالت المضيفة خلال مقطع فيديو على حسابها: ”إذا كنت جالسا في مقعدك وتعرضت شاشة العرض أو مكيف الهواء أو شيء ما للعطل ولا يمكن للطاقم إصلاحه، فيمكن لطاقم الضيافة تقديم مشروبات مجانية للتعويض عن هذا الحادث“.

وشجعت كمالاني الركاب، على أن يكونوا مهذبين عند التعليق على هذه الأخطاء للمضيفة، لأن هذا قد يسمح لهم بالحصول على خدمات مجانية تماما، لكن يجب أن يتم ذلك باحترام.

الحيلة التي قدمتها كمالاني ليست الوحيدة، حيث كشفت سييرا ميست، إحدى مضيفات الطيران الكندية، أن أفضل طريقة للحصول على معاملة جيدة من المضيفات، هي ”الإكرامية“.

وأوضحت المضيفة الكندية في مقطع فيديو على حسابها في ”تيك توك“ والذي يتابعه أكثر من 3 ملايين شخص، أنه إذا تركت إكرامية عند الحصول على شيء ما من العربة، فسيضمن لك ذلك عمليا مشروبات مجانية أثناء الرحلة.

وعلى الرغم من منع أطقم الضيافة على متن الطائرات من قبول الإكراميات، إلا أنه يمكنهم الاحتفاظ بها إذا أصر المسافر.

وبهذه الطريقة، من خلال ترك القليل من المساعدة للمضيفات، يمكن لمدير المقصورة أن يمنح هذا العميل دعوة مجانية للمشروبات التي يريدها.

وقالت ميست، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون التعامل بطريقة لطيفة مع المضيفات، مثل مفاجأتهن بقطعة شكولاتة، فرصة مثالية لحصولك على مشروب مجاني.