لعيش أجواء احتفالية.. 5 مناطق هندية عليك زيارتها في سبتمبر

إذا كنت تفكر بقضاء إجازتك السنوية في فصل الخريف، فربما تشكل الرحلة إلى الهند في أيلول/سبتمبر المقبل، فرصة مثالية لذلك.

وأعد موقع ”إنديا كوم“ الإخباري، قائمة بأماكن يمكن زيارتها في الهند، الشهر المقبل، إذ تتزامن مع بعض الأجواء الاحتفالية فيها.

مدينة مومباي

تقع ”مومباي“ في ولاية ماهاراشترا الهندية، وتشتهر بمهرجان ”غانيش تشاتورثي“ الهندوسي، حيث يبدأ مطلع أيلول/سبتمبر، ويستمر حتى التاسع من الشهر نفسه.

ويجري الاحتفال بهذا المهرجان في جميع أنحاء الهند، إلا أن ”مومباي“ هي الأكثر شهرة في موكبها الضخم، خلال إحياء المهرجان.

وادي زيرو

يقع في ولاية أروناتشال براديش الهندية، وهو موطن قبيلة ”آبا تاني“ القديمة، التي تشتهر بإحياء العديد من المهرجانات لعرض ثقافتها الملونة.

وتزين نساء هذه القبيلة أنوفهن بحلقات ضخمة، ويضعن على وجوههن وشومًا داكنة تغطي جبهاتهن وذقونهن.

ويعتبر الشهر المقبل، أفضل وقت لزيارة الوادي، وذلك لعودة مهرجان ”زيرو“ الموسيقي السنوي بعد توقف دام عامين.

ويدير المهرجان أعضاء من قبيلة ”آبا تاني“، وسيقام هذا العام في الهواء الطلق في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر، وسيجمع أكثر من 40 من أفضل الأعمال الموسيقية المستقلة من جميع أنحاء العالم.

كما ويشتهر ”وادي زيرو“ بتلال الصنوبر وحقول الأرز، وإلى جانب جمال الطبيعة الخلابة، فإن التراث الاجتماعي والثقافي لهذا المكان مشهور ومعترف به عالميًا.

منطقة دوارس

تقع في ولاية البنغال الغربية، وهي نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي، عند سفوح جبال الهيمالايا الشرقية.

وتضم العديد من السهول، والحدائق والغابات البرية، بالإضافة إلى محمية ”بوكسا تايجر“ للنمور، ومحمية ”تشابراماري“ للحياة البرية.

ويعتبر ”سبتمبر“ أفضل وقت لزيارتها، من أجل مشاهدة النباتات والحيوانات الغنية في هذا المكان؛ نظرًا لأن قوة الرياح تتراجع بالمنطقة خلال هذا الشهر.

وتعني دوارس حرفيًا كلمة ”الباب“ في اللغة المحلية للمنطقة.

مدينة أرانمولا

تقع في ولاية كيرالا، وتشتهر بمهرجان ”أونام“، المقرر عقده أوائل الشهر المقبل، وهو أفضل وقت لزيارة المدينة.

وينظم هذا المهرجان سباق القوارب التي تعرف بالهند باسم ”قوارب الأفعى“، وهو الحدث الأكثر جاذبية في احتفالات أونام.

وتنطلق القوارب المزينة بأشكال الزينة مع فريق من المجدفين وعازفي الطبول في سباق عبر المياه، مع نغمات الأغاني.

وعند زيارة المدينة، لا يمكن تفويت الجمال الخلاب لقرية أرانمولا لالتقاط صور تذكارية من مشاهدها المثيرة.

منطقة فادودارا

تقع في ولاية غوجارات الهندية، وتنظم في ”سبتمبر“ من كل عام سلسلة احتفالات لمهرجان ”نافاراتري“.

وتقدم خلال الاحتفالات أفضل تجارب الطعام وجميع الأجواء الاحتفالية، التي تلبي احتياجات الزوار المحليين، وكذلك السياح.