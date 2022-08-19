أول فيديو من حفل خطوبة الأمير الحسين ورجوة آل سيف

نشرت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مقطع فيديو هو الأول من حفل خطوبة ولي العهد الأمير الحسين، على السعودية رجوة آل سيف.

ويظهر مقطع الفيديو جانبا من مراسم الحفل التي أقيمت بدارة آل سيف في الرياض، حيث شهدت حضور الأمير الحسن بن طلال عم الملك عبدالله، بالإضافة إلى عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في الأردن.

ويظهر كذلك مراسم قراءة الحضور من الجانبين ”الفاتحة“ بمناسبة إتمام الخطوبة، ولحظة تقبيل الأمير الحسين رأس والده الملك عبدالله الثاني، واحتضان خالد آل سيف والد العروس لابنته ”رجوة“.

كما أظهر لحظة لقاء ”رجوة“ بالأمير الأردني الشاب، وتأثرها، قبل أن يرتديا خاتمي الخطوبة، ويلتقطا الصور مع العائلتين.

وكانت الملكة رانيا العبدالله قالت في وقت سابق تعليقا على حفل الخطوبة عبر حسابها بموقع ”تويتر“: ”رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة – الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير“.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن، مساء يوم الأربعاء، خطوبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وقال الديوان الملكي في بيان: ”بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، تمت اليوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من آب عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف“.

يذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة بنت خالد آل سيف (28 عاما)، هي ابنة رجل الأعمال السعودي البارز خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، رئيس مجلس إدارة شركة ”السيف للمقاولات الهندسية“، وأمها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.