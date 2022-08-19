الداعية المصري عبدالله رشدي يرد على اتهام باغتصاب فتاة

علق الداعية المصري عبدالله رشدي، على اتهام فتاة له باغتصابها، واصفا ذلك بأنه ”سيناريو خيالي“.

وتصدر اسم عبدالله رشدي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد اتهام فتاة له بـ“إيقاعها في شباكه واغتصابها“.

وقال عبدالله رشدي في تغريدة على تويتر: ”وصلني هذا السيناريو الخيالي الساذج الذي لا يقنع به طفل رضيع“.

وأضاف رشدي: ”وقد جرت عادتنا أن نترفع عن مثل هذا العبث الذي يدل على فشل كاتبه في تأليفه وحيازته جائزة أفشل مُلفِّق في 2022“.

وتوعد رشدي بأنه سيتخذ ”الإجراءات القانونية“ حيال ما وصفه بـ“التشهير بالخيال والباطل“.

وصلني هذا السيناريو الخياليُّ السَّاذَجُ الذي لا يقنعُ به طفلٌ رضيع!

وقد جَرَتْ عادَتُنا أن نترفَّعَ عن مثلِ هذا العبثِ الذي يدل على فشلِ كاتبه في تأليفِه وحيازتِه جائزة أفشل مُلَفِّق في ٢٠٢٢..وجارٍ اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ هذا التشهير بالخيال والباطل. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) August 18, 2022

وكان حساب على ”فيسبوك“ باسم ”جي جي“ قد نشر تدوينه على لسان مالكته، قالت فيه إنها تعرضت للاغتصاب على يد الداعية المصري عبد الله رشدي.

وكتبت: ”أنا جيهان، أنا ضحية من ضمن ضحايا الشيخ عبدالله رشدي، سيدة عربية وحاليا مستقرة في دولة أوروبية“.

وأوضحت: ”زيي زي البعض منكم كنت من ضمن محبي ومتابعي عبدالله رشدي.. ومن فترة كبيرة دخلت كلمته في استشارة دينية بخصوص ناس مقربين ليا ورد عليا عادي وبعدها تابع معايا لحد ما الموضوع خلص وكملنا مع بعض كمعارف عادية“.

وأضافت: ”بدأت أعجب بيه وطلب مني إني أقابله في مصر عشان نتعرف أكتر واتفقنا أنه لو تم التوافق هنتجوز بشكل رسمي“.

وتابعت: ”اتفقنا نعمل عقد شرعي عشان بس لو تواجدنا مع بعض أو سلمنا على بعض أو اتكلمنا في حاجة خصوصية وكل التفاصيل دي تبقي حلال، بس شرطت أنه ما يتعرضليش ولا يلمسني وعاهدني أنه مش هيلمسني“.

واستطردت بالقول: ”بعدها مشيت في إجراءات السفر ونزلت مصر واستقبلني في المطار كنت حاجزة شقة ومعاد إخلاء الشقة دي عارض اليوم اللي نزلت فيه فكلم حد من أصحابه وأخد منه مفاتيح الشقة اللي تخص صديقه في العبور عشان أقعد فيها“.

وقالت: ”لما روحت هناك قالي هقعد بس معاكي خمس دقايق نرتاح من المشوار أنا بحكم إني عايشه أي أوروبا والمجتمعات الغربية مفيهاش خوف في المواقف اللي زي ذي فقولت أكيد مش هيعمل حاجة في الخمس دقايق دول وهو رجل دين أكيد بيخاف ربنا“.

وتابعت: ”عمل هو الاتفاق بشكل شفوي بدون أي ورق واتصل باتنين شهود مشايخ دكاترة في جامعة الأزهر دكتور أحمد البصيلي دكتور بجامعة الأزهر ودكتور آخر اسمه أحمد بس لا اتذكر اللقب شهدوا على الاتفاق بشكل شفوي بردو وأنا أكدت عليه أنه مينفعش يلمسني.. احنا عملناه فقط عشان الحرمانية على حسب كلامه“.

وأضافت: ”وبعد ما تم العقد خالف العهد ده وتعدي عليا بدون موافقتي وبعد محاولات كتير إهانة وهتك عرض عرفت اخلص من تعديه عليا إلى كان بكل عنف وسادية“.

وقالت: ”بعدها فضلنا على تواصل من بعيد عشان أذيته ليا وبعدها اعتذر وقال إن مكنش قصده يعمل كده ورضاني وصالحني وكان بيقابلني بعدها في مدينة نصر وفي مدينتي وفي الشارع، عشان ده ميحصلش تاني“.

وواصلت بالقول: ”آخر يوم كان متغير معايا جدا وكان لطيف وقالي إنه متمسك بيا واتفقنا إننا هنكمل في العلاقة عشان نفهم بعض أكتر، ووصلنا لحل إننا هناخد وقت نتعرف فيه على بعض أكتر ومشيت“.

واختتمت الفتاة منشورها بالقول: ”سافرت وسبت مصر وبعدها بكام يوم وبدون أي سبب قالي احنا لازم ننهي الموضوع ده بأي شكل أنا مش فاضيلك وبعدها قالي إنتي من النهاردة انتي حرة اللي هو كده أنتي طالق بس مقالش طالق“.

وشكك عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بصحة المنشور واتهام الفتاة للداعية رشدي.