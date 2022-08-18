رئيسة وزراء فنلندا تثير جدلا واسعا برقصها الصاخب في حفلة خاصة

أثارت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، جدلا واسعا بعد ظهورها وهي ترقص بشكل صاخب بفيديو لحفلة خاصة.

وردا على ذلك، دافعت رئيسة وزراء فنلندا البالغة من العمر 36 عاما عن نفسها، بالقول إنها ”تريد أن تظهر في هذه المقاطع بأنها كشخص عادي له حياة عادية“، مضيفة: ”لدي حياة عائلية، ووظيفة، ووقت الفراغ أقضيه مع الأصدقاء، ويحق لي الاستمتاع بوقت فراغي مثل من هم في سني“.

وتعرضت سانا مارين سابقًا لانتقادات كثيرة، بسبب حضورها الكثير من المهرجانات الموسيقية وإنفاقها الكثير على الحفلات بدلًا من الحكم.

ويقول منتقدوها، إنه ”لا يليق ذلك برئيس الوزراء“.

وحول اتهامها بتعاطي المخدرات في الحفلة الخاصة، نفت مارين ذلك، قائلة: ”لم أكن أتعاطى المخدرات، ولم أتعاطَ شيئا سوى الكحول. لقد رقصت، وغنيت، واستمتعت بوقتي، وفعلت أشياء قانونية تماما. كما أنني لم أر الآخرين من حولي يتعاطون المخدرات“.

يذكر أن سانا مارين من مواليد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1985، وهي سياسية فنلندية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ عام 2019، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفنلندي SDP، وكانت عضوا في البرلمان منذ عام 2015، وتولت منصبها في سن 34 عاما، لتصبح أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب في التاريخ الفنلندي.