كيف هزم أب أمريكي التمساح لإنقاذ ابنته؟

”أبي! هناك تمساح في الباب الأمامي، لا أستطيع الخروج“.. بهذه الكلمات صاحت ابنة الأمريكي مايك ترين، لكن أباها اعتقد أنها تمزح ولا تريد الذهاب إلى مدرستها الإعدادية في أول يوم لاستئناف الدراسة.

رد ترين، على ابنته: ”توقفي عن ذلك، ستذهبين إلى المدرسة اليوم“، لكن إصرار ابنته على صياحها دفعه للتحقق من الأمر، ليكتشف وجود تمساح ضخم ممدد عند ممر سيارته.

اتصل الأب بالعديد من منشآت إنقاذ الحياة البرية في ولاية ”تكساس“ الأمريكية، لكن لم يتمكن أي منها من الوصول إلى التمساح، ما دفعه للتعامل معه مباشرة، والدخول في جولة مصارعة، استخدم فيها قوته قليلا وذكاءه كثيرا، حسبما أوردت قناة ”KPRC-TV“ الأمريكية.

وقال ترين، الذي يمتلك مطعمًا للمأكولات البحرية، إنه عقد العزم على تمكين ابنته من الوصول إلى المدرسة، وتذكر وجه الراحل الأسترالي ستيف إيروين، الذي كان يشاهد مغامرات برنامجه ”The Crocodile Hunter“ باستمرار، ما دفعه إلى خوض مصارعته.

وتذكر الأب معلومة من تاريخ مشاهدته للبرنامج، مفادها أن ”تغطية عيون التمساح تساعد على تهدئته“، وكان وقت تذكره مناسبا، إذ كان التمساح غاضبا و“فمه مفتوحا“، حسب وصفه للقناة الأمريكية.

وألقى ترين منشفة على رأس التمساح، وتمكن من الالتفاف حوله لإيصال ابنته إلى المدرسة، وعندما عاد إلى المنزل، فوجئ بأن التمساح لا يزال جاثما أمام الباب.

وأغلق ترين فم التمساح، بينما قامت ابنته الأخرى، البالغة من العمر 19 عامًا، بربط فكيه بشريط لاصق، وبذلك تمكنا من السيطرة عليه، وقاداه إلى بركة قريبة وأطلقاه فيها.

وثقت ابنة ترين، المشاركة في مغامرة المصارعة مع التمساح، تجربتهما بالفيديو، وهو ما علق عليه الأب قائلا: ”أعتقد أنه إذا أخبرت ابنتي أصدقاءها في المدرسة، فمن المحتمل ألّا يصدقوها“.

ووفقًا لإدارة المتنزهات والحياة البرية في ”تكساس“، فإن التماسيح شائعة الوجود في الولاية الأمريكية، ما جعلها مصدر قلق متزايد، خاصة مع تسبب هجمات بعضها في موت عديد المواطنين.

وكان آخر تلك الهجمات يوم الإثنين الماضي، عندما لاقت امرأة من ولاية ”كارولينا الجنوبية“ حتفها على يد تمساح بعد أن انزلقت وسقطت في بركة أثناء عملها في حديقة عامة.