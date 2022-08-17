استياء واسع في غزة بعد اعتداء شرطة حماس على مشجعين لكرة السلة

اعتدت الشرطة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بالضرب المبرح على المشجعين في مباراة لكرة السلة في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاعتداءات التي نفذتها الشرطة التابعة لحماس بحق المشجعين، الأمر الذي تسبب في إصابة العديد منهم بجراح متفاوتة.

أُصيب أكثر من 50 فلسطينيا.. استياء واسع في #غزة بعد اعتداء شرطة #حماس على مشجعي مباراة كرة سلة بين فريقي خدمات البريج وخدمات المغازي pic.twitter.com/3eLbbMF89C — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 17, 2022

ووفق النشطاء، فإن الاعتداء وقع الليلة الماضية، على المشجعين خلال مباراة نهائي دوري كرة السلة في مدينة خانيونس بين فريقي خدمات البريج وخدمات المغازي.

وحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن ”قوات الشرطة اعتدت على المشجعين بشكل وحشي، وأصيب أكثر من 50 فلسطينياً إثر ضربهم بالهروات التي تستخدمها وحدات مكافحة الشغب“.

واستنكر الفلسطينيون، الاعتداء الذي نفذه عناصر الأمن بحق المشجعين، مؤكدين أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام العنف ضد جماهير كرة السلة، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق وإعلان نتائجها للرأي العام ورد اعتبار المعتدى عليهم.

وأكد الصحفي الرياضي، وائل الحلبي، أنه ”لا يوجد أي مبرر لاستخدام كل هذا العنف ضد جماهير كرة السلة“، قائلاً إن ”ما حدث في قمة كرة السلة الفلسطينية مؤسف جداً“.

من ناحيته، قال الناشط رائد خريس ”في أي قانون بالعالم يسمح لشرطي أو أمن يعتدي على لاعب في الملعب بدل المحافظة عليه، وفي أي قانون مسموح لشرطي يكون داخل أرضية الملعب؟“.

وأضاف خريس ”في كل قوانين العالم الشرطي بكون خارج خطوط الملعب ليحافظ على الأمن إلا في غزة الشرطي في نص الملعب بعتدي على اللاعبين وأجهزة فنية المفترض هو جاي يحميهم ويأمنهم.. عناصر شرطة بدون خبرة“.

وعلق محمد أبو المجد، على الفيديو ”يجب أن يكون هناك وقف لجميع نوادي قطاع غزة للاحتجاج على هذا السلوك، ويجب محاسبة الشرطة لاستخدامها القوة المفرطة التي كان من الممكن تجنبها“.

يذكر أن الرياضة في قطاع غزة تعد متنفساً للفلسطينيين في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ سنوات طويلة، والذي ألقى بظلاله على جميع مناحي الحياة في القطاع، تزامناً مع الانقسام الفلسطيني بين المحافظات الشمالية والجنوبية.