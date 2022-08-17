إيلون ماسك: سأشتري مانشستر يونايتد

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه سيسشتري مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب ماسك في حسابه في تويتر ”سأشتري مانشستر يونايتد“.

ويملك ماسك تاريخا من التغريدات غير ذات صلة، ولم يتضح بعد مدى جديته لإتمام الصفقة.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

وكان ماسك قد أعلن تخليه عن صفقة لشراء تويتر.

وتحدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ”تويتر“ باراج أجراوال، أن يجري معه مناظرة حول النسبة المئوية للحسابات المزيفة على منصة الشركة للتواصل الاجتماعي.

وقال ماسك، أغنى شخص في العالم، في منشور على تويتر ”دعوه يثبت للجمهور أن ”تويتر“ لديها.. خمسة في المئة من المستخدمين الزائفين يوميا“.

وبدأ ماسك أيضا في إجراء استطلاع يسأل فيه المستخدمين عما إذا كان أقل من 5% من مستخدمي ”تويتر“ اليوميين زائفين.

ورفضت شركة ”تويتر“ مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذه الادعاءات ”غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة“.

ورفع ماسك دعوى مضادة على ”تويتر“ في 29 يوليو /تموز في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.

وفي وقت سابق قال إيلون ماسك إن صفقة استحواذه على ”تويتر“ مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن منهجية أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.