بسبب نجيب ساويرس.. سجال بين علاء مبارك ومصطفى بكري على تويتر

شن علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، هجوما حادا على مواطنه الإعلامي مصطفى بكري، بسبب هجوم الأخير على المهندس نجيب ساويرس الذي أثار الجدل بتصريحات تتعلق بحادث حريق كنيسة إمبابة.

وكان بكري قد طالب النائب العام بالتحقيق مع ساويرس بتهمة نشر أكاذيب وإشعال الفتنة بعد تعليق لساويرس أشار فيه بشكل غير مباشر بأن سبب حادث كنيسة إمبابة الذي راح ضحيته 41 شخصا، بفعل فاعل، إلى جانب انتقاده لساويرس بعدم الحضور لمقر الكنيسة وقت الحادث أو تقديم العزاء لذوي الضحايا مباشرة أو التبرع لهم.

ودفاعا عن ساويرس، قال علاء مبارك في تغريدة على تويتر موجهة لمصطفى بكري: ”سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة ده أنت قولت أكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد فى المحكمة ومن كتابك ! …قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش انك أستاذ ورئيس قسم و نموذج يُدرس في ال —لامؤاخذة. تحياتى يادرش“.

ورد بكري على نجل مبارك بتدوينه“إلى علاء مبارك أختار معاركي بدقه ، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام 2014 بمسجد عمر مكرم ، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا ، وأعذرك ، ربنا يهديك“.

ومن ثم رد علاء مبارك“ أستاذ مصطفى البقاء لله ورغم عمايلك وأكاذيبك إنما الواجب واجب وده الفرق ؛ ده انت حتى لم تتواجد لتقديم واجب العزاء فى الوالد رحمة الله عليه فى وقت البلد كلها حضرت للعزاء ! حتى فى واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الأصل .تحياتى“.

واتهم بكري، ساويرس خلال استضافته في برنامج ”بالورقة والقلم“ مع الإعلامي نشأت الديهي بفضائية ”تن“ مساء الاثنين، بإعلان التحريض والعداء للدولة المصرية، وإثارة الفتن، ونشر معلومات خاطئة وكاذبة لا أساس لها من الصحة.

وقال بكري ”من هذا البرنامج أدعو النائب العام المستشار حمادة الصاوي إلى التحقيق مع المدعو نجيب ساويرس لأنه يريد إشعال الفتنة في مصر وتصريحاته تصب في صالح الإخوان أصدقائه، الذين حاولوا عدم دفعه للضرائب ولا يزال لم يسدد 14 مليار جنيه رغم تخفيضها“.

واستكمل بكري حديثه الموجه لساويرس ”ماذا فعلت لأبناء وضحايا الكنيسة، هل زرتهم أو ساعدت في الأزمة، رغم أنك أنفقت الملايين أثناء حريق مهرجان الجونة وأعيد افتتاحه بعد 24 ساعة، ومن العيب أن تزايد على الدولة المصرية، وأنت لم تقم بزيارة موقع الحادث أو زيارة المصابين في المستشفيات“.

وأضاف ”ساويرس في يوم من الأيام مكنش معاه 5 ملايين جنيه لعمل شركة، والآن ثروته 230 مليار جنيه، وقام بتحريض صندوق النقد الدولي على مصر بسبب حديث سابق عن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات وتحجيم دور القطاع الخاص ثم يأتي بتصريحات حريق الكنيسة ليزعم بأن هناك فاعلا أساسيا في الحريق دون أن يملك دليلا واحدا على ذلك وتصدير هذا المشهد لعامة الناس“.

وذكر بكري أن ساويرس يحتمي بالخارج، وعليه احترام الوطن وعدم المتاجرة بأسماء أحد، وحصل على أراض كما يريد، وهو لا يراجع نفسه، قائلاً ”“ساويرس سب الدين لي في التليفزيون المصري أثناء تولي أنس الفقي وزارة الإعلام في عهد مبارك“.