بالفيديو.. كاميرا مراقبة ترصد ما فعله عامل لتهريب خادمة في السعودية

تداولت حسابات وناشطون على موقع ”تويتر“ مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق قيام وافد بتهريب عاملة منزلية في منطقة ”حائل“ بالسعودية.

ويظهر في الفيديو، شخص قال الناشطون إنه عامل يحمل جنسية أجنبية، وهو يقترب من سور منزل، قبل أن يبعد سلة المهملات، لتخرج من نافذة خلفها، العاملة، التي ركبت في سيارة الوافد وفرا معا.

View this post on Instagram A post shared by Erem News – إرم نيوز (@eremnewsofficial)

ووقعت الحادثة، في التاسع من آب/ أغسطس الجاري، بحسب ما يظهر الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة في أحد المنازل.

وتفاعل المغردون مع الفيديو، متسائلين عن أسباب زيادة حوادث هروب عاملات المنازل.

وقال خالد بن سبتي ”كل هالمافيا التي نشاهدها في جميع مناطق المملكة بسبب غلاء الخدم عند مكاتب الاستخدام“.

وأضاف ”فلو كان سعر الخدم معقولا ومدة الحصول عليها ميسرا وسهلا لما تجرأت هذه المافيا من ترويج خدم الهاربات او المتخلفات بيننا، لكن للاسف اضطررنا للاستعانة بهذه المافيا لأنها أرخص وأسهل من مكاتب الاستقدام“ .

وعلق آخر ”السؤال وش تستفيد وين تروح ووش تشتغل النظام الان صارم ولو ينحط عليها بلاغ هروب ماتقدر تمارس اي نشاط نظامي ولو قلنا تمارس نشاط مو نظامي وش يكون؟“.

وأشار آخرون، إلى حوادث مشابهة وقعت معهم، إذ كتبت فاطمة ”احنا من كم سنة هربت من عندنا عاملة ما كملت من وصولها ثلاثة أشهر ولا حتى كرفناها او سوينا لها شيء“.