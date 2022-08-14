تعرف على أشهر المقابر السياحية حول العالم

يخشى معظم الأشخاص زيارة المقابر لأنها تُذكرهم بالأوقات التي قضوها مع أحبائهم، إلا أن هناك بعض المقابر حول العالم تُغير الفكرة المحبطة للمقابر، ومع الهندسة المعمارية المذهلة والقطع الفنية الرائعة، تجعل هذه المقابر الأشخاص يعيدون التفكير في طبيعتها المخصصة للدفن لتعد واحدا من أجمل الأماكن زيارة في العالم.

وفي ما يلي أجمل المقابر حول العالم التي يمكن الاستمتاع بزيارتها:

فورست لاون ميموريال بارك

تعتبر ”فورست لاون“ سلسلة من المقابر بلوس أنجلوس في كاليفورنيا، وهي مقبرة فريدة تستحق الزيارة، وتغطي المقبرة أكثر من 200 فدان وتشمل الأضرحة التي تحتوي على رفات المشاهير مثل المنتج الأمريكي هاري أكرمان والراقصة إريس أدريان والعازف الاسكتلندي جيمي باين ومغني الراب الأمريكي داريل واين كالدويل.

وتعد المقبرة من أجمل المقابر في العالم وفي حال زيارتها خلال احتفالات الهالوين، سيكون هناك الكثير من الأنشطة للاستمتاع بها.

مقابر كولما

تقع مقابر كولما في شبه جزيرة سان فرانسيسكو، وتشتهر بإطلالتها الجميلة وأجوائها الهادئة، ومع ذلك، يوجد في المدينة عدد من المقابر ومحارق الجثث ومنشآت أخرى للموتى، ويمكن القول إن عدد الموتى في مدينة كولما أكثر من الأحياء.

مقبرة بير لاشيز

تعد مقبرة بير لاشيز أكبر مقبرة في باريس، حيث تبلغ مساحتها 118.6 فدان، وتعتبر من أكثر المقابر زيارة في العالم، وهي من المعالم السياحية الشهيرة بسبب هندستها المعمارية وتاريخها المميز.

تم دفن العديد من المشاهير في الحياة الفنية والأدبية والسياسية في فرنسا على مدار 200 سنة مثل أوسكار وايلد ومارسيل بروست وجيم موريسون وإديث بياف، وتحتوي على أكثر من مليون مقبرة موزعة على 44 هكتارا، وتتميز بوجود العديد من المنحوتات المنتشرة في جميع أنحاء المقبرة، كما يوجد بها أيضا العديد من النصب التذكارية للجنود الفرنسيين الذين ماتوا خلال الحرب العالمية الثانية والأولى.

المقبرة اليهودية القديمة

واحد من أجمل الأماكن التي يجب زيارتها في براغ، وهي من بين أقدم أماكن الدفن اليهودية في العالم الموجودة حتى وقتنا هذا. تم تأسيس المقبرة في القرن الخامس عشر وتحتوي على رفات اليهود التشيكيين المشهورين، بما في ذلك ديفيد أوبنهايم ومردخاي ميزل.

تعد المقبرة اليهودية القديمة موطنا لحوالي 12000 شاهد، وتشير السجلات إلى أن آخر عملية دفن كانت منذ أكثر من 300 عام.

مقبرة جراناري

تقع مقبرة جراناري في ولاية ماساتشوستس وهي ثالث أقدم مقبرة في بوسطن، وقد تأسست في 1660. تم دفن العديد من أبطال الحرب الثورية في هذه المقبرة مثل بول ريفير وجون هانكوك وصمويل آدامز.

تضم المقبرة بعض الآثار الرائعة مثل المنحوتات المعقدة للهياكل العظمية التي تحمل المناجل والجماجم الطائرة والتي تجعل مظهر شواهد القبور مدهشا.

كنيسة القديس جورج

تعتبر كنيسة القديس جورج مكانا مخصصا للعبادة في قلعة وندسور في إنجلترا، كما أنها كانت مكانا للدفن والجنازات الملكية، بناها الملك إدوارد الثالث في 1348 وأعيد بناؤها في عهد إدوارد الرابع وهنري السابع وبقيت على مظهرها منذ ذلك الحين. يحتوي الجزء الداخلي من الكنيسة على نوافذ زجاجية ملونة مع العديد من اللوحات الشهيرة من التاريخ البريطاني.

مقبرة لاريكوليتا

تقع مقبرة لاريكوليتا ‏بمدينة بيونس آيرس في الأرجنتين، تم إنشاء هذه المدافن في 1922، وتمتلئ بالمنحوتات المزخرفة والأعمدة الفخمة، ويوجد بها ما لا يقل عن 6400 مقبرة، لذلك يحتاج الزائرون إلى خريطة للارستشاد. ومن أشهر الأشخاص الذين دفنوا بها إيفا بيرون زوجة رئيس الأرجنتين الأسبق خوان بيرون.

مقبرة كالفاري

تقع مقبرة كالفاري بمدينة كوينز في نيويورك. ويعود تاريخ هذه المقبرة إلى 1848، وهي مكان فريد يستحق الزيارة، حيث تحتوي على العديد من المعالم التاريخية، وتم دفن بعض الأشخاص المشهورين في هذه المقبرة مثل الممثلة باتسي كيلي.

مقبرة ماونت بليزانت

تم إنشاء مقبرة ماونت بليزانت خلال 1876 بتورنتو في كندا ويوجد بها طرق للمشي في جميع أنحائها، كما يوجد بها نافورات وتماثيل وحدائق نباتية وأكثر من 168 ألف قبر. وتعد مقبرة ماونت بليزانت مكانا للعديد من المعالم والمباني الأثرية.

مقبرة لوريل هيل

تعد مقبرة لوريل هيل معلما تاريخيا وطنيا في فيلادلفيا، وهي واحدة من الوجهات السياحية المميزة لفيلادلفيا بسبب آثارها الرائعة ومحيطها الجميل. وتوفر المقبرة إطلالة رائعة على نهر شيلكيل، كما تتميز بوجود مجموعة من الأماكن للمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.