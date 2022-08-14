مصر.. خالد منتصر يثير الجدل بطلبه حذف قصة عقبة بن نافع من المناهج

أثار الكاتب المصري خالد منتصر الجدل بعد مطالبته الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم المصري الجديد بحذف قصة الصحابي عقبة بن نافع، وجميع قصص اللغة العربية التي وصفها بأنها مليئة بالدماء والعنف.

وقال خالد منتصر خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: ”أول مطلب من وزير التعليم الجديد رضا حجازي هو إلغاء قصص اللغة العربية المليئة بالحروب والدم والعنف والسيوف وقطع الرقاب مثل عقبة بن نافع وغيرها“.

وطالب المفكر المصري بتدريس قصص عن تاريخ العلم والعلماء وتاريخ السؤال والاكتشافات وطفولة نجيب محفوظ، وزويل، وبطريقة جذابة تناسب الأطفال، هذه بداية التغيير، على حد تعبيره.

وتعرض منتصر لانتقادات واسعة من متابعيه عبر تويتر، الذين وصفوه بأنه يتعمد محاربة الإسلام كحال زملائه الذين يصفون أنفسهم بـ التنويريين أمثال إبراهيم عيسى وإسلام البحيري، على حد تعبيرهم.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد منتصر دائما ما يتعرض لهجوم بسبب أرائه في القضايا الشرعية، وصلت العديد منها إلى المحاكم، وتم توجيه اتهامات له بازدراء الأديان.

وقبل عامين تقدم محام مصري، ببلاغ ضد منتصر، يتهمه بازدراء الأديان بعد تعليقه على رفض حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم، استلام جائزة رجل المباراة لأنها عبارة عن زجاجة خمر.

وأشار المحامي أيمن محفوظ، الذي قدّم البلاغ للنائب العام، إلى أن خالد منتصر سخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامجه المذاع على قناة ”دريم“، من حارس مرمى منتخب مصر الذي رفض تسلم جائزة من شركة خمور في كأس العالم.

وقال البلاغ إن منتصر قال إن ”الشناوي رفض خمر الدنيا، رغم انتظاره أنهار خمر الآخرة، وأن الحارس قد يطلب جلد شارب الخمر ويضر بالسياحة“، كما سخر من العلاج النبوي وأسهب في أن ”رفض الخمر لا يخرج إلا من الدواعش“.

واعتبر مقدم البلاغ أن ”خالد منتصر أنكر ما هو ثابت في الدين والمؤكد حرمته، كما طعن وسخر من كل من يتمسك بدينه ويمتنع عن المحرمات“.