شخصية زيلينسكي.. أصبحت دمى متحركة

كشفت شركة ”فاكتري“ الأمريكية للتصاميم، عن بدء تصنيعها دمى ألعاب متحركة تجسد شخصية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووفق موقع ”فوكس نيوز“ الإخباري اليوم السبت، فقد أطلقت الشركة منذ أسبوعين، حملة عبر منصة ”كيك ستارتر“ الأمريكية المختصة بدعم المشاريع الريادية، للحصول على تمويل لمشروعها.

وفي غضون 3 ساعات فقط، حققت الحملة هدفها التمويلي البالغ 30 ألف دولار.

كما جمعت شركة ”فاكتري“ نحو 140 ألف دولار، من 3646 داعما للحملة، التي انتهت مساء الجمعة.

وستتبرع الشركة الأمريكية بدولار واحد كمساعدة للاجئين الأوكرانيين، مقابل بيع كل دمية تجسد شخصية زيلينسكي.

وصمم النموذج الأولي للدمية، النحات الأمريكي ميخائيل ليفيت، باستخدام الطين.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن ”الدمى التي تجسد الرئيس الأوكراني، ستنتج بكميات كبيرة من البلاستيك في الصين“.

وأوضح جيسون فينبرج، المدير التنفيذي لشركة ”فاكتري“، أن ”تصميم الدمى يأتي لتصوير الرئيس الأوكراني، بالقائد المثالي والشخصية الملهمة الفائقة في الوقت الحالي“.

وعرضت كل من شركة ”فاكتري“، وحملة ”كيك ستارتر“، إعلانا لنموذج الدمية المتحركة لشخصية زيلينسكي في منشور على موقع ”فيسبوك“ في 27 يوليو/ تموز الماضي.

وكتبتا في المنشور: ”لسنا بحاجة إلى المزيد من الأبطال الخارقين، فقط أعطنا عددًا قليلاً من الأشخاص الحقيقيين ذوي القلوب الكبيرة المستعدين لمواجهة احتمالات مستحيلة“.

يذكر أن زيلينسكي، البالغ من العمر 44 عامًا، انتخب رئيسًا لأوكرانيا في عام 2019، وهو ممثل كوميدي سابق.

وحظي زيلينسكي بإشادة عالمية واسعة لمقاومته الغزو الروسي لأوكرانيا.