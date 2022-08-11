عبدالله بوشهري يكشف عن أول عمل فني من إنتاج شركته الجديدة

كشف الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، اليوم الخميس، عن أول عمل فني ستقوم شركته الفنية الخاصة بإنتاجه بعد يوم من إعلان تأسيسها وإطلاقها.

وقال الفنان الشاب في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ”العمل هو مسلسل يحمل عنوان (ولد أمه)، وهو من تأليف الكاتب فهد العليوة وإخراج حسين دشتي“.

وأكد أن العمل من بطولة نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي ومنهم الفنانة المصرية سوسن بدر، محمود بوشهري، إبراهيم الصلال، أحمد السلمان، سماح، شيماء رحيمي، ملاك، روان الشرقاوي.

مسلسل ولد أمه

للكاتب : فهد العليوة

للمخرج : حسين دشتي

بطولة : سوسن بدر ، محمود بوشهري ،

ابراهيم الصلال ، احمد السلمان ، سماح

شيماء رحيمي ، ملاك ، روان الشرقاوي

انتاج بتيتو للإنتاج الفني pic.twitter.com/Fu3xKgNP83 — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) August 11, 2022

وكان الفنان بوشهري قد أعلن يوم الأربعاء، إطلاق شركته الخاصة التي تحمل اسم شركة ”بتيتو“ للإنتاج الفني.

وقدم عدد من الفنانين والمدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التهاني للفنان الكويتي بمشروعه هذا، ومنهم الفنان عبدالعزيز محمد لويس وخالد المظفر وبشار الشطي وناصر عباس وناصر الدوسري وسعود وشهري وحسين المهدي وبدر الشعيبي وأميرة محمد وشيماء رحيمي ومحمد القفاص وآخرون.

ويشارك الفنان بوشهري حالياً في مسلسل ”انتقام مشروع“ الذي بدأ عرضه قبل أقل من أسبوعين على منصة ”شاهد“ للمحتوى المرئي التابعة لمجموعة ”إم بي سي“ الإعلامية.

وتم تصوير المسلسل في الكويت والعراق، حيث يعتبر أول عمل يصور بين البلدين منذ 33 عاماً.

والمسلسل من تأليف نور البدري وإخراج حسين دشتي ومهدي القصاب، وإنتاج شركة (Eagle Films Production) للمنتج اللبناني جمال سنان.

ويشارك في العمل المكون من 30 حلقة نخبة من النجوم الخليجيين والعراقيين من بينهم أحمد السلمان، أريج العطار، أسامة المزيعل، محمود بوشهري، سلمى سالم، فيصل المزعل، شهد الخطاب، ياسة، فوزية حسن، فاطمة البصيري.

وتدور أحداث المسلسل المصنف في خانة الأعمال الاجتماعية حول حياة شقيقين يتحمل أحدهما مسؤولية حادث بدلاً من شقيقه، ليكتشف بعد سنوات من قضائه حكماً بالسجن والإفراج عنه أن تضحيته ذهبت هباءً.