تفاصيل ذبح سائح قطري في تونس

بدأت السلطات القضائية التونسية، اليوم الخميس، التحقيق بجريمة القتل التي هزّت مدينة بنزرت، في أقصى شمال البلاد، والتي راح ضحيتها سائح أجنبي تبيّن أنه قطري الجنسية، ويبلغ من العمر نحو 60 عامًا.

وأكد مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“، أن النيابة العامة بمدينة بنزرت باشرت التحقيقات مع القاتل، وهو رجل في العقد الرابع من عمره ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد ارتكاب الجريمة مباشرة، مشيرًا إلى أن عملية عرض جثة القتيل على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وعدد الطعنات التي تلقاها، ستيسّر إجراءات التحقيق، لا سيما أن الفاعل بات بقبضة الأمن.

وأضاف المصدر، أن الجريمة وقعت، في الساعة العاشرة والنصف ليلًا بالتوقيت المحلي (الليلة الماضية)، بمدينة بنزرت العتيقة، حيث يقيم السائح القطري منذ نحو أسبوعين، معتبرًا أن التحقيقات ستكشف عن الأسباب التي دفعت القاتل إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنيعة.

ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، فإن القاتل في العقد الرابع من عمره لحق بالضحية على مستوى مدخل المدينة العتيقة ببنزرت وقام بذبحه أمام المارة، ما أثار حالة من الهلع بين سكان المدينة.

وذكر مصدر أمني لتلفزيون ”التاسعة“، أن القاتل تفطن إلى وجود علاقة بين الضحية وشقيقته عبر ”فيسبوك“ فقرر الانتقام منه، فتسلّح بسكين وترصده بأحد شوارع مدينة بنزرت وهاجمه من الخلف، وذبحه بواسطة السكين، وفق قوله.

وأشار المصدر إلى أنه فور وقوع الجريمة تم إبلاغ السلطات الأمنية، والنيابة العامة التي أذنت برفع الجثة ونقلها إلى المستشفى للتشريح، للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، بينما تم الاحتفاظ بالقاتل على ذمة التحقيقات إلى حين تقديمه لاحقًا وإحالته على أنظار النيابة العامة للنظر في الملف، وإصدار الحكم المناسب.

وأثارت الجريمة حالة هلع بين سكان مدينة بنزرت المعروفة بهدوئها، وإقبال المصطافين والسياح عليها صيفًا للاستمتاع ببحرها، والتجول في أزقة مدينتها العتيقة، وضجّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات على الجريمة والتنديد بها.