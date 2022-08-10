"غينيس" تسجل رقما قياسيا لتحمل الفلفل الحارق (فيديو)

ما هي عدد حبات الفلفل الأحمر ”الحار“ التي يمكنك تناولها كاملة في الدقيقة؟ إذا كانت الإجابة أقل من 17 فلا يزال أمامك كثير من الوقت لكسر رقم رجل كاليفورنيا القوي ”جريجوري فوستر“.

ففي دقيقة واحدة سجلت موسوعة ”غينيس“ العالمية رقما قياسيا جديدا عندما استطاع ”فوستر“ تناول 17 حبة فلفل حار دون توقف، ليضيف إلى اسمه لقب ملك الفلفل الحار بالولاية الأمريكية، حسبما أورد الموقع الإلكتروني الرسمي للموسوعة.

ولم يقتصر رقم ”فوستر“ على إجمالي مدة تناوله لحبات الفلفل الأحمر، بل سجل رقما جديدا لإكمال تناول أكبر عدد من الحبات في الثواني التسع الأولى، إذ تناول 3 حبات كاملة.

وسجلت حبات الفلفل الـ 17، التي تناولها ”فوستر“، وزنا بقيمة 3.98 أونصة ”123.7 غرام“، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق، الذي سجلته الموسوعة باسم الكندي ”مايك جاك“ في العام 2019، عندما تناول حبات فلفل سجلت وزنا بقيمة 3.42 أونصة ”106.4 غرام“.

ووثقت موسوعة ”غينيس“ تحطيم رقم ”جاك“ في حديقة عامة بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا ليكون العرض مفتوحًا للجمهور.

وعلق ”فوستر“ على تحطيمه للرقم القياسي بالقول: ”محاولة تسجيل الرقم تمثل تحديًا شخصيًا لمعرفة المدى الذي يمكن أن يدفعني إليه حب الفلفل الحار“، بحسب موقع الموسوعة العالمية.

وأضاف: ”بصفتي من عشاق الفلفل الحار، كنت أحاول رفع مستوى الوعي والاهتمام بأهمية الفلفل الحار في حياتنا“.

وتشير موسوعة ”غينيس“ إلى أن ”فوستر“ وصل إلى رقمه القياسي بعد سنوات من اعتياد أكل الفلفل الحارق، إذ كان يزرع معشوقه في حديقة منزله، وأمضى عقودًا في دفع مستوى تحمّله للأطعمة الحارة، حتى أصبح قادرا على هضم أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم، وبسرعة كبيرة.

كما أنشأ ”فوستر“ شركة باسم ”إنفيرون فارمز“ لتوريد ”الصلصة الحارة“ وكرّس السنوات الخمس الأخيرة من حياته لإنتاج نكهات الفلفل الحار المختلفة.

يشار إلى أن تناول الطعام الحار ”بكميات معتدلة“ له فوائد متعددة، أهمها المساعدة في فقدان الوزن، وتعزيز قدرة الجسم على تكسير الدهون وحرقها للحصول على المزيد من الطاقة، بحسب دراسات أوردها موقع المكتبة القومية للطب في الولايات المتحدة الأمريكية.