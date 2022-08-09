البندقية أبرزها.. أجمل 10 مدن معمارية في العالم

تتميز العديد من المدن حول العالم بالتاريخ المعماري الفخم والتصميمات الرائعة للمباني والتي تعكس التاريخ الحضاري لهذه البلاد، وكذلك المعارك المتغيرة التي شكلت الطابع المعماري لهذه المدن والتي يعتبرها المهندسون المعماريون وعشاق الهندسة المعمارية مكانا مهما للزيارة من أجل إلهام التصميم.

وأجريت شركة Online Mortgage Advisor دراسة للكشف عن أفضل المدن التي تمتلك المباني الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، وهي:

البندقية

تعد مدينة البندقية أجمل مدينة في العالم، وتعتبر من أهم المدن الإيطالية وأكثرها جمالا وتشتهر بروعة أماكنها وهندستها المعمارية وأعمالها الفنية الجميلة.

يوجد في البندقية العديد من المباني التاريخية التي يعود أغلبها إلى عصر النهضة في إيطاليا مع العديد من القنوات المائية المتعددة؛ مما يجعلها فريدة من نوعها على مستوى العالم.

روما

تعتبر مدينة روما، عاصمة إيطاليا ثاني أجمل مدينة في العالم، وغالبا ما يشار إليها باسم مدينة ”التلال السبعة“؛ نظرًا لموقعها الجغرافي، وتعد روما أيضا مهد الحضارة الغربية والثقافة المسيحية، يوجد بها العديد من الآثار والمتاحف التاريخية، مثل متحف الفاتيكان والكولوسيوم، والتي تجعلها من بين أكثر 50 وجهة سياحية زيارة في العالم.

برشلونة

تقع مدينة برشلونة على الساحل الشمالي الشرقي لإسبانيا، وهي مركز ثقافي واقتصادي ومالي رئيس في جنوب غرب أوروبا، وهي من أجمل المدن المعمارية في العالم.

توجد في برشلونة كنيسة العائلة المقدسة، وهي أكثر الأماكن جذبا للسياح بسبب جمال منظرها ولارتفاعها الشاهق وكثرة المجسمات والتماثيل الحجرية.

براغ

تلقب براغ بالعديد من الألقاب مثل المدينة الذهبية وأم المدن وقلب أوروبا وتعرف بالمدينة ذات المئة برج؛ نظرا لكثرة الأبراج فوق كنائسها وقصورها ويوجد في المدينة أكثر من 10 متاحف رئيسة إلى جانب العديد من المسارح والمعارض ودور السينما والمعارض التاريخية الأخرى، تم إدراجها في قائمة اليونسكو كموقع تراث ثقافي عالمي منذ العام 1992.

نيويورك

تعتبر مدينة نيويورك، المدينة الأكثر إثارة وحيوية في العالم ويوجد بها العديد من المعالم الرئيسة المعروفة في جميع أنحاء العالم، كما تعد نيويورك من أكبر المراكز الثقافية في العالم، حيث يوجد بها العديد من قاعات الفنون والمسارح والموسيقى والمتاحف والجمعيات الثقافية الشهيرة.

أثينا

تعتبر أثينا عاصمة اليونان من أجمل المدن في العالم، وتعد مركزا للحياة الاقتصادية والمالية والصناعية والسياسية والثقافية في اليونان الحديثة، ولا يزال تراث العصر الكلاسيكي مثل الآثار القديمة والأعمال الفنية واضحًا في المدينة.

بودابست

تعد المنطقة المركزية في بودابست على طول نهر الدانوب موقعا للتراث العالمي لليونسكو، وتمتلك بودابست العديد من المعالم البارزة للعمارة الكلاسيكية والتي تجعلها إحدى أجمل المدن في العالم.

فيينا

تمتلك فيينا، عاصمة النمسا واحدة من أكثر وأجمل المباني المعمارية، بما في ذلك القصور والحدائق الباروكية والمباني الكبرى والآثار والحدائق.

وتتميز فيينا بغناها الثقافي والفني الذي يتمثل في العديد من الأماكن والفعاليات. مثل القصر الإمبراطوري وقصر شونبرون الباروكي الفخم ومتحف الفنون الجميلة.

بوردو

تعتبر مدينة بوردو الفرنسية عاصمة عالمية للنبيذ، وتتميز بالقلاع وكروم العنب في منطقة بوردو التي تقع على سفوح التلال، كما تعتبر بوردو وجهة سياحية دولية غنية بتراثها المعماري والثقافي.

ميلانو

تعد ميلانو موطنا للعديد من المؤسسات الثقافية والمتاحف والمعارض الفنية، بسبب ازدهار الفن التشكيلي في المدينة خلال العصور الوسطى، كما أصبحت المدينة مركزا مهما للفن والعمارة القوطية.