بعدما رمى النقود في شارع عام.. طالب خليجي يعتذر للأردنيين والكويتيين

تداولت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل، في الأردن، مقطع فيديو لشاب خليجي وهو يعتذر للشعبين الأردني والكويتي، بعدما ظهر في مقطع فيديو سابق وهو يرمي النقود بشارع عام.

وفي مقطع الفيديو السابق، الذي جرى تداوله في وقت سابق من الأسبوع الجاري، يظهر شاب خليجي يعتلي سيارة تحمل لوحة أرقام كويتية، ويرمي النقود في شارع عام.

وبحسب ما أوردته عدة صفحات على موقع فيسبوك، حينها، فإن الشاب كويتي الجنسية، وأقدم على فعلته الغريبة في شارع رئيسي بمدينة إربد شمالي الأردن.

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لكن الشاب ذاته، خرج في مقطع فيديو جديد، اعتذر فيه للأردنيين والكويتيين، وأوضح ما جرى، مبينا أنه يحمل الجنسية البحرينية وليست الكويتية.

وقال الشاب الذي لم يكشف عن اسمه: ”أنا الطالب البحريني، إللي أمس طلع في الفيديو في السيارة الكويتية بحفل تخرج.. اليوم أقدم اعتذاري للشعبين الأردني والكويتي، وكل شي بدر مني من تصرف غير لائق من غير قصد“.

وأضاف الشاب في مقطع الفيديو الجديد الذي نشره ناشطون ومواقع محلية: ”كل ما هنالك، عبرنا عن فرحتنا.. احتفلنا وسوينا“.

وبشأن السيارة الكويتية، التي يبدو أنها كانت السبب في ظن ناشطين أنه يحمل الجنسية الكويتية، بين الشاب بالقول: ”كانت سيارة رفيجي عندي، وهو ما عنده علم بالموضوع أن سيارته عندي“.

وتابع: ”اليوم أطلب من الجميع قبول اعتذاري وشكرا“.

وقوبل تصرف الشاب، رميه النقود في الشارع، بردود فعل غاضبة من قبل رواد مواقع التواصل، الذين اعتبروا أن ما أقدم عليه ”امتهان للكرامة“.

وقال ياسر فريد في تعليقه على المقطع: ”استخفاف وانتهاك واضح لكرامة وسمعة كل أردني حر وشريف، يجب على الدولة معاقبته وطرده خارج البلاد“.

وأضاف: ”بدك تساعد أو تعمل خير فيه ألف طريقة وطريقة بدون هذا التصرف اللامسؤول والطائش“، على حد تعبيره.

وعلق آخر بالقول: ”يجب محاسبته قانونيا لأن ذلك يعتبر إساءة للدولة الأردنية.. كنت أتمنى أن يتعامل معه بطريقة غير ذلك وليس جمع الأموال“.

