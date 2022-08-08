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رابع حالة في عام.. وفاة سفير ميانمار لدى الصين
تاريخ النشر: 08 أغسطس 2022 5:59 GMT
تاريخ التحديث: 08 أغسطس 2022 6:10 GMT

رابع حالة في عام.. وفاة سفير ميانمار لدى الصين

ذكرت مصادر دبلوماسية أن سفير ميانمار لدى الصين توفي يوم الأحد ليصبح رابع سفير يتوفى في الصين خلال العام المنصرم. وقال تقرير إخباري محلي إن السفير يو ميو ثانت بي

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المصدر: رويترز

ذكرت مصادر دبلوماسية أن سفير ميانمار لدى الصين توفي يوم الأحد ليصبح رابع سفير يتوفى في الصين خلال العام المنصرم.

وقال تقرير إخباري محلي إن السفير يو ميو ثانت بي شوهد لآخر مرة يوم السبت وهو يلتقي بمسؤول محلي في إقليم يوننان بجنوب غرب الصين المتاخم لميانمار.

وقال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إنه توفي يوم الأحد أثناء سفره في يوننان. وقال دبلوماسيون وتقرير في وسائل إعلام ميانمار إن من المرجح أن يكون سبب الوفاة أزمة قلبية.

ولم ترد سفارة ميانمار على الفور على طلب للتعليق.

وتوفي ثلاثة سفراء أجانب آخرين لدى الصين العام الماضي.

وتوفي السفير الألماني يان هيكر (54 عاما) في سبتمبر أيلول بعد أقل من أسبوعين من توليه منصبه في بكين.

وتوفي سفير أوكرانيا سيرهي كاميشيف (65 عاما) في فبراير شباط أثناء أو بعد فترة وجيزة من زيارة لمكان إقامة أولمبياد بكين الشتوي.

وتوفي سفير الفلبين خوسيه سانتياجو ”شيتو“ ستا (74 عاما) في الحجر الصحي في مقاطعة آنهوي بشرق الصين في أبريل نيسان.

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