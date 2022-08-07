من هي الطبيبة السعودية عفاف فلمبان؟

تلقت عائلة الطبيبة السعودية عفاف فلمبان، سيلا من عبارات التعازي والتعاطف، بينما أشاد السعوديون بشجاعة مواطنتهم التي توفيت غرقاً بعد محاولة شجاعة لإنقاذ غرقى في مدينة جدة في غرب المملكة.

وكانت استشارية الأمراض النسائية المعروفة تقضي إجازة في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، عندما قررت هي وصديقتها الطبيبة لينا طه المخاطرة بحياتهما لإنقاذ فتاتين تعرضتا لحادث غرق، لكنهما لقيا حتفيهما.

وتحمل فلمبان شهادة بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود عام 1993، وشهادة البورد العربية في طب النساء والولادة عام 1997، بالإضافة إلى شهادات معتمدة من جامعة ”ماكجيل“ بكندا في الزمالة في علم الغدد الصماء الإنجابية والعقم، والجراحة الإنجابية لأمراض النساء، والزمالة في الجراحة الإنجابية، وزمالة جودة الرعاية الصحية.

وتشمل سيرتها المهنية محطات عديدة، فقد عملت استشارية في مستشفى الملك فهد للحرس الوطني، وأستاذًا مساعدًا في طب النساء والولادة في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز، ومستشفى الملك فهد للحرس الوطني بالرياض.

كما عملت طبيبة مناوبة في برنامج المنظار لمريض العقم في مستشفى السناطير في الهيئة الملكية في الجبيل، واستشارية زائرة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في جدة، واستشارية مناوبة في طب وأمراض النساء والولادة والغدد الصماء الإنجابية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة.

وشغلت الدكتورة عفاف عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية للنساء والولادة والجمعية السعودية للمناظير.

وكانت الراحلة ضمن الفريق الطبي العامل في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في حي العليا بالرياض، وهو مستشفى معروف في المملكة.

والدكتورة عفاف طبيبة معتمدة في تخصصها بأمراض التوليد والنساء، من منصة ”الطبي“ الإلكترونية التي تُعنى بتقديم المحتوى الطبي الموثوق، وخدمة الاستشارات الطبية عن بُعد وتتيح للمرضى التواصل مع الأطباء المعتمدين مباشرة بمكالمة هاتفية أو محادثة نصية، عبر آلاف الأطباء.

كما أن الطبيبة الراحلة عضو في منصة ”نخبة الأطباء“ الإلكترونية السعودية التي تقدم أيضا خدمة الاستشارات الطبية النصية والصوتية أون لاين، والتي تتيح للباحثين الحصول على النصيحة الطبية مباشرة من الطبيب دون تعثر الوصول إليه بالطرق التقليدية.

وكانت آخر مشاركة طبية تثقيفية للدكتورة فلمبان في الموقع الإلكتروني لمنصة ”نخبة الأطباء“، هي نشرها مقالا علميا عن العقم عند النساء بتاريخ 5 أبريل/ نيسان الماضي.

وأشاد كثير من أطباء المملكة الذين عرفوا الطبيبة الراحلة عفاف في مقاعد الدراسة الجامعية أو عملوا معها عن قرب في المستشفيات والمراكز الطبية، بكفاءتها العلمية في تخصصها.

فيما أشاد عدد أكبر من أصدقاء ومعارف الراحلة بأخلاقها وتعاملها مع الآخرين، والذي توجته بتضحيتها بحياتها لإنقاذ فتاتين وفق كثير من المدونين السعوديين ووسائل الإعلام المحلية التي روت تفاصيل عن الحادث المأساوي.