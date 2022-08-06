تعرف على أروع مدن الجبال في العالم (صور)

يحلم الكثير من الأشخاص بالاستمتاع بتجارب جديدة والانتقال إلى الجبال باعتبارها واحدة من أفضل التجارب في العالم.

وعندما نتحدث عن تجارب السفر إلى الجبال، لا يتعلق الأمر برؤية الثلوج فقط، ولكن يمكن الاستمتاع بالهواء الجبلي والماء والمناظر الطبيعية، حيث إن هناك نوعا من الجاذبية لا يمكن تجاهلها.

ورصدت صحيفة ”تايمز أوف إنديا“ قائمة بأفضل وأروع المدن الجبلية في العالم التي تستحق الزيارة:

انسبروك

تقع إنسبروك في غرب النمسا في وسط جبلي يعتبر جزءا من جبال الألب، تعد هذه المدينة منصة شهيرة لمنتجعات التزلج، وتتحول إنسبروك في الشتاء إلى واحدة من أفضل وجهات الرياضات الشتوية في العالم.

تمتلئ انسبروك بالعديد من الأماكن المثيرة مثل المباني الملونة التي ترتكز بجانب بعضها في خط مثالي على الجبال وتكشف سحر العالم القديم لمدينة إنسبروك.

بانف

تقع بانف في منطقة جبال روكي في ألبرتا، كندا، وتعتبر أحد منتجعات التزلج الأكثر شهرة في كندا، حتى عندما لا تكون المدينة مغطاة بالثلوج، فهي تتمتع أيضا بإطلالات رائعة على الطبيعة مثل الجبال والغابات والبحيرات والينابيع الساخنة ومسارات المشي لمسافات طويلة مع العديد من المناظر الطبيعية التي يمكن الاستمتاع برؤيتها.

غشتاد

تعتبر مدينة غشتاد بمثابة منتجع شهير في منطقة بيرنيز أوبرلاند في جبال الألب السويسرية، وهي مدينة مفضلة للأثرياء والمشاهير باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن في سويسرا والتي تستحق الزيارة.

تمتلك المدينة جمالا طبيعيا في وسط المنازل السويسرية الشهيرة مع مساحات خضراء من المروج وغابات جبال الألب المورقة.

شاموني

تعتبر شاموني وجهة سياحية فاخرة في جبال الألب الفرنسية، وهي من أكثر المدن الشهيرة بين الأشخاص الباحثين عن الإثارة، حيث تعد منحدراتها من أكثر المنحدرات تحديا في العالم.

وبالإضافة إلى إمكانية التزلج في هذه المدينة الجبلية، يمكن ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة وتسلق الصخور مع الاستمتاع بالمناظر الخلابة للجبال المغطاة بالثلوج.

شيراكاوا

تعتبر شيراكاوا من مواقع اليونسكو للتراث العالمي، وهي قرية يابانية تقع على قمة جبل وتحيط بها حقول الأرز والأنهار الخلابة، وسط المنازل اليابانية التقليدية الفريدة.

وفي فصل الشتاء، تصبح شيراكاوا أعجوبة شتوية بمنظر الثلوج على المنازل، وهي من مناطق الجذب السياحي الشهيرة ويزورها السائحون لتجربة الإقامة في المنازل التقليدية ذات الأسقف المصنوعة من القش.

هالستات

تعتبر هالستات في النمسا أقدم قرية مأهولة في أوروبا، وهي تطل على جبال الألب النمساوية ويمكن رؤية المباني الباروكية والممرات الضيقة في المدينة، وتتميز المدينة بالمنازل الخشبية.

ويسلر

تعد ويسلر ‏مدينة كندية تقع في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وهي واحدة من منتجعات التزلج الأكثر شهرة والأغلى في العالم بل وأجملها على مدار السنة.

تقدم ويسلر سحرا حقيقيا في فصل الشتاء مع تحول المنحدرات الجبلية إلى بعض من أفضل منحدرات التزلج في العالم، وتعد هذه المدينة مكانا رائعا لممارسة أنشطة المغامرات في الهواء الطلق، مثل ركوب الدراجات في الجبال والمشي لمسافات طويلة.