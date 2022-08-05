السعودية.. فيديو مُخيف لمرور ثعبان بالقرب من طفلتين تلعبان بمياه السيول

تداول نشطاء سعوديون على تويتر، مقطع فيديو يوثق مرور ثعبان كبير بالقرب من فتاتين تلعبان بمياه السيل.

وقال عدد من النشطاء إن الفيديو مصور بمنطقة جازان، ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من توقيت ومكان الحادثة الغريبة.

ويظهر الفيديو ثعبانا ضخما وهو يمر بجانب طفلتين تلهوان بمياه أحد المستنقعات التي خلفتها السيول.

ووثق المقطع، لحظة مرور الثعبان بجوار الطفلتين، اللتين كانتا تلهوان في المياه، حيث لم تنتبه أي من الفتاتين إلى الثعبان أثناء مروره بجوارهما.

وبعد ذلك، يظهر المقطع وجود ثعبان على جانب السيل، لا يعرف إن كان الثعبان هو نفسه الذي مر بجوار الفتاتين.

وعادة ما يثير تشكل السيول في فصل الصيف، مخاوف من خروج الأفاعي من جحورها، وهو ما يستوجب حذر المواطنين.

وسبق أن وثق نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر كيف استثارت السيول العارمة التي تتعرض لها عدة مناطق في المملكة، الأفاعي للخروج من جحورها.

وتظهر المقاطع أفاعي تكاد تكون مختفية عن الأنظار وسط السيول، وسط تحذيرات بالابتعاد عن مجاري السيول ليس خوفًا من الغرق فقط، بل من التعرض للدغة أفعى.

وما زالت عدة مناطق في المملكة السعودية تشهد حالة من عدم الاستقرار بشدة متفاوتة، تسببت وستتسبب بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد.

وتشير آخر التوقعات الجوية لاستمرار تأثير حالة من عدم الاستقرار على مناطق واسعة في الجزيرة العربية، وتهدد بحدوث فيضانات خاصة في اليمن .