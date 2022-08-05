مصرع مصريين وإصابة 5 آخرين في السعودية‎‎

لقي مواطنان اثنان مصريان مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرون في حادث سير بالمملكة العربية السعودية.

وأعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عبر بيان رسمي، اليوم الجمعة أن المتوفين والمصابين كانوا في طريق عودتهم من العمل.

وأوضح البيان أن الحادث المأساوي وقع على طريق العارض في حي النرجس، ويعملون جميعا في قطاع التشييد والبناء.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا بالحادث، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض.

وتضمن تقرير الحادث أن الضحيين هما أسامة رشاد من محافظة الدقهلية، ويبلغ من العمر 36 عاما، ومتزوج ولديه 3 بنات، أكبرهن تبلغ من العمر 8 سنوات، والمتوفى الثاني يدعى علي، يبلغ من العمر 31 عاما، متزوج وله ابنة وحيدة.

وأشار البيان المصري إلى أنه تم التواصل مع أسرتي الضحيتين لنقل الجثمانين من المملكة العربية السعودية إلى مصر لدفنهما.

وأوضح البيان أن المصابين في الحادث، إصاباتهم مختلفة، وتم علاجهم في قسم الطوارئ بمستشفى الشميسي، وخرجوا بسلام.