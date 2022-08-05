بعد توقف لعامين.. عودة مهرجان "أحيدوس" في المغرب

ينطلق مهرجان ”أحيدوس“ أحد الفنون التراثية البارزة بالأطلس المتوسط المغربي، في دورته الـ21، اليوم الجمعة، بمنطقة ”عين اللّوح“ بإقليم إفران، بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وفن ”أحيدوس“ هو من أعرق أشكال ”الفرجة“ الموسيقية والغنائية في المغرب، ويرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للأمازيغ.

ولا يوجد أي تاريخ محدد لميلاد هذا الفن التراثي الذي ظهر في منطقة الأطلس المتوسط نظرا لكونه تعبيرا فنيا شفاهيا بالأساس.

وقالت وزارة الثقافة المغربية في بيان، إن هذا الحدث الثقافي ”يندرج في إطار استراتيجية الوزارة لصيانة فن أحيدوس، والتعريف به وضمان استمراريته، ونقله للأجيال القادمة، ودعم الفرق العاملة على إحيائه، وحاملي رسالته من شعراء ومبدعين وفنانين، كونه يجسد عنصراً أساسياً من الهوية الثقافية المغربية“.

وأضاف البيان: ”تجمع دورة هذه السنة بين الجانب الاستعراضي والاحتفالي لفن أحيدوس، من خلال العروض التي ستقدمها 46 فرقة، تمثل مختلف ألوان وتعبيرات هذا الفن التراثي الأصيل“.

وسيتم أيضا تكريم أسماء بارزة في فن ”أحيدوس“، تقديرا ”لمسيرتهم الفنية ولما بذلوه من مجهود وافر في الحفاظ على هذا الفن التراثي وضمان استمراريته، والتعريف به وبنبل رسائله الفنية والإنسانية“، بحسب البيان.

وسيتم أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع فن ”أحيدوس“، بمشاركة باحثين ومختصين في المجال.

وتقوم أغاني ورقصات ”أحيدوس“ على مبدأ الأداء الجماعي، وهو ما يميز هذا الفن التراثي الشهير في الأوساط الأمازيغية بالمملكة.

وتُؤدى رقصة ”أحيدوس“ على شكل دائري أو على شكل صفين متقابلين يشملان راقصين من كلا الجنسين أو على صف واحد في بعض الأحيان.

وارتبطت هذه الرقصات الغنائية الاستعراضية منذ بزوغها بالوسط الطبيعي والجغرافي للأطلس، حيث تتعالى الصيحات والأشعار التي تتخللها المقاطع الزجلية الغنائية الأمازيغية.

ويعتبر الراحل موحى والحسين أشيبان الملقب بـ“المايسترو“ أحد أبرز الوجوه التي مرت في فن ”أحيدوس“ بالبلاد.