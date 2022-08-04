هل يمكن للموسيقى أن تخفف آلام المرضى؟.. دراسة حديثة تجيب

وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعتا ”كوين ماري“ في لندن، و“كوليدج دبلن“ في إيرلندا، طريقة لاستخدام الاستماع إلى الموسيقى في تخفيف الشعور بالألم الحاد.

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية كلير هولين، إن ”الاختبارات استندت إلى تقييم استماع 286 بالغا، يعانون من آلام حادة، إلى مقاطع موسيقية، بعضهم اختارها بنفسه، والبعض الآخر كانت المقاطع مفروضة عليه.. وتضم رصد مدى شعورهم بالآلام قبل وبعد الاستماع للمقاطع“.

وبحسب ما ذكر موقع مجلة ”ديسكفر“، وجد الباحثون أن المشاركين في الاختبار الذين اختاروا مقاطع الموسيقى بأنفسهم، شعروا بارتياح أكبر، وشعور أقل بشدة آلامهم مقارنة بمن فُرضت عليهم المقاطع.

وكشفت الاستبيانات، التي ملأها المشاركون في الاختبار، أنهم استمتعوا بجميع المقاطع، سواء ”منخفضة أو عالية التعقيد“ ما يعني عدم وجود رابط بين نوع الموسيقى والشعور بتخفيف الألم.

كما كشفت الاستبيانات أن المشاركين في الاختبار، ممن يستمعون إلى الموسيقى بشكل مستمر في حياتهم اليومية، انخفض شعورهم بالألم بشكل أكبر.

وبحسب المجلة، ”تشير هذه النتائج إلى أن مجرد اختيار الموسيقى والتفاعل معها مهمان لتحسين قدرة المستمع على الشعور بتخفيف الألم، وأن الميزات الموسيقية الأساسية، مثل الإيقاع، أقل أهمية في الشعور تخفيف الآلام“.

ويرجح مؤلفو الدراسة أن ”يكون الشعور بحرية الاختيار دافعا نحو الاستماع عن كثب وبعناية أكبر للموسيقى، وهو ما لا يحدث في حال الاستماع إلى مقاطع لم يختارها هؤلاء الذين يشعرون بالألم“.

وتفتح نتائج الدراسة الطريق نحو مزيد من الجهود البحثية حول الاستماع إلى الموسيقى لتسكين الآلام، إذ لا تزال الآليات الكامنة وراء ذلك غير كاملة الوضوح، وهو ما ستعمل ”هولين“ وفريقها على دراسته مستقبلا.