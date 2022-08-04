متجر يعتزم توظيف متذوّق سكاكر مقابل مئة ألف دولار سنويا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

نشر متجر ”كاندي فان هاوس“ الإلكتروني لبيع السكاكر، إعلانا يشير فيه إلى رغبته في توظيف ”مدير عام للسكاكر“ يتولى تذوق أكثر من 3500 حبة سكاكر شهريا، مقابل تلقيه مئة ألف دولار كندي كراتب سنوي.

وتتمثل مهام الموظف الجديد بـ“إدارة سياسة تصنيع السكاكر لدى فان هاوس، وتوجيه عمل متذوقي السكاكر الثلاثة الذين وظفتهم الشركة“.

وقالت الناطقة باسم متجر ”كاندي فان هاوس“ فانيسا جاناكيجيفسكي-ريبيلو لوكالة، فرانس برس: ”في بداية العام الفائت، كنّا نبحث عن متذوقي سكاكر، وهم المسؤولون الأساسيون عن التذوّق لدينا“.

وأضافت ”نبحث حاليا عن مدير عام للسكاكر ليكون مسؤولا عن عمل المتذوقين“.

وسيتولى الموظف المستقبلي مهام عدة من أبرزها، إعطاء موافقته على المنتجات الجديدة، وعقد اجتماعات للقسم المسؤول عن السكاكر، بالإضافة إلى دوره كـ“مدير للمتذوقين“، وتوليه كل ما يتعلق بـ“الأمور المسلية“ في الشركة.

وعرض العمل هذا متاح لأي شخص يعيش في أمريكا الشمالية ويتخطى عمره الخمس سنوات.

ويشير إعلان التوظيف إلى أنّ المتقدم إلى الوظيفة ينبغي طبعا أن يتمتع بحس تذوّق رفيع وأن يكون شغوفا بالسكاكر.

وذكر المتجر أنه تلقى في غضون أسبوعين أكثر من مئة 100 ألف طلب توظيف.

وقالت جاناكيجيفسكي-ريبيلو، إنّ ”غالبية هؤلاء هم من البالغين، لكنّ حوالى 25% منهم أطفالا“.

ولاقى إعلان التوظيف ترحيبا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل المنتمين إلى مختلف الفئات العمرية.

وأشار المستخدم الأمريكي ماثيو كروكس عبر ”تويتر“، إلى أنّ ابنته البالغة 8 سنوات تقدمت بطلب وأنشات حسابا خاصا بها في منصة ”لينكد إن“ بهدف التقدم إلى الوظيفة.

وكتب متوجها إلى المتجر ”تقدّمت بطلب توظيف. شكرا لمساعدتها على إدراك معنى العمل وأهمية السيرة الذاتية حتى لو لم يتخط عمرها الثماني سنوات“.

وسيخضع الشخص الذي يقع عليه الاختيار، لتدريب مكثف في التذوق، وستوفر له الشركة تأمينا على أسنانه.