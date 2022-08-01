بينها أنتاركتيكا.. هذه أفضل 10 أماكن حول العالم لتجربة الغطس القطبي

مما لا شك فيه، أن هناك العديد من الأشياء الفريدة التي تستحق التجربة مرة واحدة على الأقل في الحياة، ويعتبر الغطس القطبي أحدها.

ولا يعد هذا النشاط مثيرا فقط، ولكنه مفيد أيضا للصحة العقلية والبدنية، وهناك العديد من الأماكن حول العالم التي تعد وجهات مثالية لعشاق الغطس القطبي، والتي رصدتها مجلة ”ذا ترافيل“ على النحو التالي:

أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية)

هناك العديد من الأشياء الفريدة التي يمكن القيام بها في أنتاركتيكا، ومنها الغطس القطبي، مع العديد من الأماكن للمشاركة في هذا النشاط المثير.

وتعد القارة القطبية الجنوبية مكانا رائعا لتجربة الغطس في أكثر الانخفاضات برودة، وهي واحدة من أفضل الأنشطة التي يمكن القيام بها في المنطقة.

كندا

تعد كندا واحدة من البلدان شديد البرودة، حيث تشهد درجات حرارة منخفضة تصل لتحت الصفر، مصحوبة برياح شديدة البرودة، وهو ما يجعلها واحدة من الأماكن القليلة على وجه الأرض لتجربة الغطس القطبي.

كما يعد إقليم نونافوت مكانا شهيرا لهذه المغامرة في كندا، حيث يتمتع بالكثير من المسطحات المائية الباردة.

ياكوتسك

تعتبر مدينة ياكوتسك أبرد مدينة في العالم مع درجات الحرارة التي تصل إلى -60 درجة مئوية، ولا يمكن البقاء في هذا المكان لفترة طويلة، لأنه يمكن للشخص أن يتجمد فيه حتى الموت، ولا ينبغي تنفيذ هذا النشاط في هذه المدينة إلا من قبل المتخصصين؛ لأنه خطير للغاية.

أستراليا

يمكن القيام بالعديد من المغامرات المثيرة في أستراليا، وعندما يتعلق الأمر بالغطس القطبي، هناك الكثير من الأماكن في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في هذه المغامرة، ومن أشهرها نهر ديروينت الذي يشتهر بهذا النشاط، بسبب درجة حرارة المياه المتجمدة خلال فصل الشتاء.

نيوزيلندا

يتم ممارسة الغطس القطبي في جميع أنحاء نيوزيلندا خلال فصل الشتاء، والذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر، ويعتبر الغطس القطبي في نيوزيلندا نشاطا رائعا لأولئك الذين يرغبون في الهروب من حرارة الصيف الحارقة في أجزاء كثيرة من العالم.

النرويج

تشتهر دول الشمال حول العالم بالسباحة في الجليد لعدة قرون، وتعد النرويج من هذه الدول للاستمتاع بالغطس القطبي.

وتعتبر سفالبارد واحدة من أفضل الأماكن للسباحة في البلاد خلال فصل الشتاء وتصل درجة الحرارة فيها إلى -6 درجة مئوية.

آيسلندا

لا تعتبر الينابيع الساخنة، النشاط المائي الوحيد الذي يمكن تجربته في آيسلندا، حيث يمكن الانغماس في صيد الأسماك والرحلات البحرية والغطس القطبي في درجات حرارة تصل إلى 3 درجات مئوية.

وتعتبر بحيرة جوكولسارلون، أشهر وأكبر البحيرات الجليدية في آيسلندا، وواحدة من الأماكن الشعبية في البلاد لممارسة الغطس القطبي.

الولايات المتحدة

تعد الولايات المتحدة واحدة من البلدان التي ينتشر فيها نشاط الغطس القطبي، وهو أكثر من مجرد نشاط، حيث تم تحويله إلى حدث وطني، وتخصيص يوم له في الأول من يناير، ولكن يمكن المشاركة في هذا النشاط في أي وقت في فصل الشتاء.

وتعتبر ماريلاند ونورث داكوتا وألاسكا، من أبرد وأفضل الأماكن لممارسة النشاط في الولايات المتحدة.

هولندا

تصل درجة الحرارة في هولندا إلى حد التجمد خلال فصل الشتاء، ولكن يمكن ممارسة الغطس القطبي في أي يوم من أيام السنة، ويتم هذا النشاط في هولندا لجمع التبرعات وكذلك للترفيه.

ففي الأول من يناير من كل عام، يتجمع الآلاف من الأشخاص في أجزاء مختلفة من البلاد للركض في نفس الوقت في المياه المتجمدة، وهناك المئات من الأماكن للمشاركة في هذا النشاط في جميع أنحاء البلاد، إلا أن شاطئ شيفيننغن يستضيف أكبر عدد من المشاركين في الغطس القطبي في هولندا.

المملكة المتحدة

يعتبر الغطس القطبي نشاطا شتويا شائعا في المملكة المتحدة، وتعد جزيرة مان واحدة من الوجهات الشهيرة للغطس القطبي في المملكة المتحدة.