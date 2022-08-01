دون خبرة.. شركة تعلن عن وظيفة "بسيطة" براتب 100 ألف دولار

”هل تحب كل ما يتعلق بالحلوى والشوكولاتة؟، هل أنت متحمس للحلويات واستكشاف المنتجات؟، إذا كان الأمر كذلك، فهذا هو الإعلان المثالي بالنسبة لك“.

هكذا نشرت شركة ”كاندي فن هاوس“ الكندية إعلانا عبر شبكة التواصل المهنية ”لينكد إن“، تطلب فيه شاغلا لوظيفة ”كبير مسؤولي الحلوى“، براتب يصل إلى 100 ألف دولار كندي سنويا (نحو 78168 دولارا أمريكيا).

وحسب إعلان الشركة، التي تتخذ من أونتاريو (المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كندا) مقرا لها، يمكنك الحصول على أموال مقابل ”تذوق الحلوى والشوكولاتة“، حسب ما أورد الموقع الرسمي للشركة.

وتمنح الشركة تسهيلات عديدة لشغل الوظيفة، إذ لا تشترط العمل من مقر الشركة في أونتاريو، بل بإمكان شاغل الوظيفة العمل عن بُعد أو من في مكاتب ”كاندي فن هاوس“ في عموم كندا أو في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتضمن الوصف الوظيفي بالإعلان أن ”كبير مسؤولي الحلوى سيعمل كمختبر رئيس للتذوق وسيحاول تجربة أكثر من 3500 منتج كل شهر“.

وإلى جانب تناول نحو 113 قطعة من الحلوى يوميا، سيقود كبير مسؤولي الحلوى إستراتيجية الإنتاج في ”فن هاوس“، ويعقد اجتماعات من شأنها تحديد المنتجات التي ستعمل الشركة على إنتاجها وتسويقها.

وعن الشروط اللازم توافرها في المتقدم للوظيفة، أورد إعلان الشركة شرطين فقط، هما: أن يكون المتقدم مقيما في إحدى دول قارة أمريكا الشمالية، وأن يكون شغوفا بالحلوى.

ولم تشترط ”كاندي فن هاوس“ عمرا محددا لشاغل الوظيفة، بل أكدت إمكانية قبول المتقدمين من عمر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المتقدمين كافة سيخضعون لـ ”تدريب مكثف على التذوق“.

ولدى الراغبين في شغل الوظيفة مهلة حتى الـ31 من أغسطس/ آب الجاري، دون اشتراط أي خبرة سابقة، حسب ما أكد إعلان الشركة الكندية.

وبينما أبدى عديد المعلقين عبر شبكة التواصل المهنية اهتمامهم بشغل الوظيفة، وتقدم بالفعل ما يزيد على 6500 منهم لها، إلا أن آخرين حذروا من أن راتب الوظيفة المجزي للغاية قد يكون غطاء للكلفة الطبية التي سيتحملها ”كبير مسؤولي الحلوى بالشركة الكندية“.

فالاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الـ2، إضافة إلى أمراض القلب، وهو ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية مرارا.