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منوعات

لحظة سقوط الصاروخ الصيني (فيديو)
تاريخ النشر: 30 يوليو 2022 17:37 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2022 18:20 GMT

لحظة سقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

نشر مركز الفلك الدولي، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني الشارد. وأشار المركز إلى أن الصاروخ سقط في دولة ماليزيا. وكان مركز الفلك

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المصدر: فريق التحرير

نشر مركز الفلك الدولي، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني الشارد.

وأشار المركز إلى أن الصاروخ سقط في دولة ماليزيا.

وكان مركز الفلك الدولي كشف في وقت سابق عن الدول المرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه الجديد فوق أراضيها، مشيرا إلى أن هناك دولتين خليجيتين، وأخرى عربية، مرشحة لذلك الحدث.

وقال المركز في بيان له، ضمن تحديثاته المستمرة حول حالة الصاروخ الصيني التائه في الفضاء، إن السعودية، وقطر، والسودان، هي من بين الدول المرشحة لسقوط الحطام الصاروخي فوق أراضيها.

 

يذكر أن الصين كانت قد أطلقت، يوم الأحد 24 يوليو، صاروخًا فضائيًا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B) حاملًا معه إحدى القطع الرئيسة المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).

ويتكون الصاروخ هذا من 4 معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسة واحدة فقط، وتدور المرحلة الرئيسة حاليًا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

ورغم تكرار سقوط الحطام الصاروخي، إلا أن هذا الحطام يعد أكبر هذه المرة، حيث يبلغ طوله 33 مترًا، وقطره 5 أمتار، ووزنه 21 طنًا تقريبًا، ويدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلًا على 28 ألف كيلومتر في الساعة.

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