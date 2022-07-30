بسبب "نموت عليك".. انتقادات لاذعة للكوميدي التونسي الأمين النهدي

تعرض الفنان التونسي الملقّب بملك الكوميديا، الأمين النهدي، إلى انتقادات لاذعة وأثار جدلا واسعا بعرض مسرحيته الجديدة ”نموت عليك“، الذي غادره الجمهور بعد أقل من ساعة على انطلاقه.

وعاد الفنان الأمين النهدي، إلى الجمهور التونسي بمسرحية ”نموت عليك“ بعد سنوات من الغياب، لكن العرض الذي قدمه الجمعة في مسرح قرطاج، لم يحظ بإعجاب الكثير من الحاضرين الذين فضل أغلبهم مغادرة العرض.

ووسط انتقادات لاذعة للفنان الأمين النهدي، انبرى فريق آخر للدفاع عنه وعن مكانته، مؤكدين أن وزنه في الكوميديا التونسية لا يمكن أن يتغيّر، مستغربين من توجيه ذلك النقد القاسي للنهدي.

وقال الإعلامي التونسي، علي القاسمي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”مشكلتنا في تونس والعالم العربي .. أننا لا نعرف متى ننسحب ولا نعرف متى يجب أن نتوقف .. نجوم عالمية في الفن والرياضة والسياسة والإعلام تنهي مشوارها في ذروة النجومية لتخلّد رصيدها وقيمتها الاعتبارية“.

وأضاف علي القاسمي في تدوينته: ”نحن لا نغير رؤساءنا إلا بانقلاب أو ثورة أو الموت.. لا يتوقف الرياضي والفنان والإعلامي إلا حين يصبح أضحوكة“.

وقالت الفنانة التونسية ريم الحمروني، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“: سمعت ورأيت ماذا حصل في عرض الفنان الكبير الأمين النهدي.. وسمعت الجمهور يدلي بأقسى الكلمات والنعوت في حق سي الأمين خصوصا كبر ويمشي يرتاح“.

وأضافت ريم في تدوينتها: ”قلبي وجعني وقدمنا هنا لنضحك فقط.. لا نحتاج هذا النقد.. يمكن أن لا يُعجب العرض الجمهور لكن لا يمكن أن نتصرف هكذا“.

وقال الإعلامي، وليد منصوري، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”ما حصل البارحة في قرطاج يؤكد أن تونس تريد تغييرا شاملا لا في السياسة فقط .. المثقف والمبدع لم يعد قادرا على إبلاغ صوت الشعب..“.

وأضاف وليد منصوري في تدوينته: ”التونسي أصبح صارما في ذوقه وقاسيا أحيانا على حكامه وحتى فنانيه.. لم يعد الرصيد النضالي ولا التاريخ الإبداعي يكفي لكي يغفر لك .. سي الأمين .. استوعب الدرس غادر بشرف ولك كل الود والتقدير..“.