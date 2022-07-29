الداخلية الإماراتية: 6 وفيات لآسيويين جراء السيول

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الجمعة، العثور على ستة قتلى من الجنسيات الآسيوية جراء السيول في بعض مناطق الدولة، مشيرة إلى أنه يجري البحث عن مفقود آسيوي.

وبحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها في تويتر، فقد كشف العميد علي الطنيجي في إفادة إعلامية حول آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجويةالسائدة أن العمل جار لإعادة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة جراء أحوال الطقس لاسميا في إمارتي الفجيرة وراس الخيمة.

وقال الطنيجي إن 80 % من الأشخاص الذين تعرضت منازلهم لأضرار جراء السيول عادوا إلى بيوتهم، كاشفا عن العثور على جثث 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية والبحث عن مفقود سابع.

آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجوية السائدة

The latest developments of the current weather conditions#الإمارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/baRFgQEw7j — وزارة الداخلية (@moiuae) July 29, 2022

يشار إلى أن عاصفة مطرية قوية أعقبت سيولا وارتفاعا في مستوى المياه، ضربت يوم الأربعاء، مناطق واسعة من دولة الإمارات، لاسيما مناطقها الشرقية، وسط استنفار حكومي لإيواء المتضررين، وتوفير الخدمات والمساعدة للمحتاجين.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الإماراتي أن تلك الحالة جاءت بسبب تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية، وامتدت على بعض المناطق الداخلية تصاحبها رياح نشطة السرعة وقوية أحيانًا وتصل سرعتها إلى 45 كم/س.

ووثقت مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لحجم السيول التي اجتاحت بعض مناطق الدولة الخليجية.