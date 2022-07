الداخلية الإماراتية: 6 وفيات لآسيويين جراء السيول

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الجمعة، العثور على ستة قتلى من الجنسيات الآسيوية جراء السيول في بعض مناطق الدولة، مشيرة إلى أنه يجري البحث عن مفقود آسيوي.

وبحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها في تويتر، فقد كشف العميد علي الطنيجي في إفادة إعلامية حول آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجويةالسائدة أن العمل جار لإعادة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة جراء أحوال الطقس لاسميا في إمارتي الفجيرة وراس الخيمة.

وقال الطنيجي إن 80 % من الأشخاص الذين تعرضت منازلهم لأضرار جراء السيول عادوا إلى بيوتهم، كاشفا عن العثور على جثث 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية والبحث عن مفقود سابع.

آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجوية السائدة

The latest developments of the current weather conditions#الإمارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/baRFgQEw7j

— وزارة الداخلية (@moiuae) July 29, 2022