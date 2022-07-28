بالفيديو.. لحظة سقوط والدة التوأمين "مودة ورحمة" بسبب الفرحة

تعرضت والدة التوأمين السياميين اليمنيين ”مودة ورحمة“ للإغماء من الفرحة بنجاح عملية فصل التوأمين التي أجريت، اليوم الخميس، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في السعودية.

ووثق مقطع فيديو نشره الفنان فايز المالكي على حسابه بموقع ”تويتر“، لحظة إغماء والدة ”مودة ورحمة“ في المستشفى، حيث هرع فريق من الأطباء والممرضات إليها لحظة سقوطها أرضًا من هول الصدمة بعد نجاح العملية، وقدموا الرعاية الصحية لها، ووضعها مستقر، وفق ما أورده موقع ”مزمز“.

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وأجرى العملية فريق طبي وجراحي من مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الذي أكد أنه ”تم فصل التوأمين بنجاح ودون أي مضاعفات“.

ولفت الدكتور الربيعة إلى أن ”المؤشرات الحيوية للتوأمين مستقرة، وبإذن الله ستخرج الطفلتان مودة ورحمة في سريرين منفصلين“.