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زلزال قوته 7.1 درجة يضرب شمال الفلبين
تاريخ النشر: 27 يوليو 2022 1:57 GMT
تاريخ التحديث: 27 يوليو 2022 3:20 GMT

زلزال قوته 7.1 درجة يضرب شمال الفلبين

أفاد المرصد الأمريكي للزلازل أن زلزالا بقوة 7,1 درجات ضرب شمال الفيليبين الأربعاء، حيث أبلغ سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز مبانيهم. وهز الزلزال مقاطعة أبرا في

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المصدر: فريق التحرير

أفاد المرصد الأمريكي للزلازل أن زلزالا بقوة 7,1 درجات ضرب شمال الفيليبين الأربعاء، حيث أبلغ سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز مبانيهم.

وهز الزلزال مقاطعة أبرا في جزيرة لوزون عند الساعة 8,43 صباحا (00,43 ت غ)، وقد حذرت وكالة الزلازل المحلية من أنها تتوقع حدوث أضرار. وكان المرصد الأمريكي قد قال في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات.

وحطم الزلزال نوافذ المباني في مركزه وهز الأبراج الشاهقة على بعد أكثر من 300 كيلومتر في العاصمة مانيلا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ، الأربعاء ، إن الزلزال سُجل بالقرب من مدينة لوزون على عمق 40 كيلومترا.

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لكن وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية ، فإن الزلزال – الذي يُعتبر ”ضحلًا“ – لا يشكل تهديدًا بتسونامي لأستراليا.

وصرح الرائد بالشرطة ادوين سيرجيو لوكالة فرانس برس في دولوريس ، التي شعرت بقوة الزلزال ، أن الناس ركضوا مذعورين خارج مبانيهم وتحطمت نوافذ السوق المحلي.

وقال سيرجيو ”الزلزال كان قويا جدا“ مضيفا أنه كانت هناك شقوق طفيفة في مبنى مركز الشرطة.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر اهتزاز المباني لحظة وقوع الزلزال، ومن المقاطع ما يظهر تضرر صرح أثري.

وتتعرض الفلبين بانتظام للزلازل بسبب موقعها على المحيط الهادئ ”حلقة النار“ ، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف الذي يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

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