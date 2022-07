زلزال قوته 7.1 درجة يضرب شمال الفلبين

أفاد المرصد الأمريكي للزلازل أن زلزالا بقوة 7,1 درجات ضرب شمال الفيليبين الأربعاء، حيث أبلغ سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز مبانيهم.

وهز الزلزال مقاطعة أبرا في جزيرة لوزون عند الساعة 8,43 صباحا (00,43 ت غ)، وقد حذرت وكالة الزلازل المحلية من أنها تتوقع حدوث أضرار. وكان المرصد الأمريكي قد قال في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات.

وحطم الزلزال نوافذ المباني في مركزه وهز الأبراج الشاهقة على بعد أكثر من 300 كيلومتر في العاصمة مانيلا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ، الأربعاء ، إن الزلزال سُجل بالقرب من مدينة لوزون على عمق 40 كيلومترا.

لكن وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية ، فإن الزلزال – الذي يُعتبر ”ضحلًا“ – لا يشكل تهديدًا بتسونامي لأستراليا.

وصرح الرائد بالشرطة ادوين سيرجيو لوكالة فرانس برس في دولوريس ، التي شعرت بقوة الزلزال ، أن الناس ركضوا مذعورين خارج مبانيهم وتحطمت نوافذ السوق المحلي.

وقال سيرجيو ”الزلزال كان قويا جدا“ مضيفا أنه كانت هناك شقوق طفيفة في مبنى مركز الشرطة.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر اهتزاز المباني لحظة وقوع الزلزال، ومن المقاطع ما يظهر تضرر صرح أثري.

🚨#BREAKING: A Powerful magnitude 7.3 earthquake has hit the Philippines,

📌#Philippines l #Asia

A magnitude 7.3 earthquake has hit the Philippines, with reports of significant damage has occurred. As It was felt strongly in metro Manila, and all buildings have been evacuated. pic.twitter.com/G6SqC1akFq

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 27, 2022