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منوعات

بسبب سقوط المذيعة.. ليز تراس تصاب بالفزع خلال مناظرة تلفزيونية (فيديو)
تاريخ النشر: 26 يوليو 2022 22:18 GMT
تاريخ التحديث: 26 يوليو 2022 22:40 GMT

بسبب سقوط المذيعة.. ليز تراس تصاب بالفزع خلال مناظرة تلفزيونية (فيديو)

تم قطع مناظرة تلفزيونية بين المرشحين لخلافة بوريس جونسون بشكل مفاجئ مساء الثلاثاء عندما أغمي على رئيسة الجلسة على الهواء مباشرة. توقف المناظرة - التي استضافتها

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المصدر: فريق التحرير

تم قطع مناظرة تلفزيونية بين المرشحين لخلافة بوريس جونسون بشكل مفاجئ مساء الثلاثاء عندما أغمي على رئيسة الجلسة على الهواء مباشرة.

توقف المناظرة – التي استضافتها شركة TalkTV المملوكة لروبرت مردوخ وصحيفته Sun – عن الهواء مباشرة بعد سماع صوت اصطدام قوي في الاستوديو.

كانت وزيرة الخارجية البريطانية ، ليز تراس ، المرشحة للفوز في مسابقة القيادة ، أمام الكاميرا وهي تجيب على سؤال حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وبدت مصدومة بشكل واضح.

وشوهدت تتكلم ”يا إلهي“ ثم تندفع من المنصة نحو صوت السقطة.

ثم قطعت القناة رسالة تعليق تفيد بأنهم ”آسفون لتعطيل هذا البرنامج“.

وأكد متحدث باسم TalkTV أن المضيفة كيت ماكان أغمي عليها.

وقالت القناة في بيان ”أغمي على كيت ماكان على الهواء الليلة وعلى الرغم من أنها بخير إلا أن النصيحة الطبية كانت ألا نواصل النقاش.“ ”نعتذر لمشاهدينا ومستمعينا“.

وكان انهيار ماكان ثاني حادث طبي يقع في القناة يوم الثلاثاء. حيث كان على مضيفها المشارك ، هاري كول ، المحرر السياسي لـ Sun ، الانسحاب من النقاش في وقت سابق يوم الثلاثاء بعد أن ثبتت إصابته بـ COVID-19 ، تاركًا ماكان المضيف الفردي للبرنامج الذي استمر لمدة ساعة.

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