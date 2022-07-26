بسبب سقوط المذيعة.. ليز تراس تصاب بالفزع خلال مناظرة تلفزيونية (فيديو)

تم قطع مناظرة تلفزيونية بين المرشحين لخلافة بوريس جونسون بشكل مفاجئ مساء الثلاثاء عندما أغمي على رئيسة الجلسة على الهواء مباشرة.

توقف المناظرة – التي استضافتها شركة TalkTV المملوكة لروبرت مردوخ وصحيفته Sun – عن الهواء مباشرة بعد سماع صوت اصطدام قوي في الاستوديو.

كانت وزيرة الخارجية البريطانية ، ليز تراس ، المرشحة للفوز في مسابقة القيادة ، أمام الكاميرا وهي تجيب على سؤال حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وبدت مصدومة بشكل واضح.

لحظة فزع وزيرة الخارجية البريطانية #ليز_تراس أثناء مناظرة مع منافسها على منصب رئاسة حزب المحافظين #ريشي_سوناك بعد سقوط مقدمة المناظرة جراء تعرضها للإغماء #إرم_نيوز #بريطانيا #Liz_Truss #Rishi_Sunak pic.twitter.com/UbJ4DLuGR0 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 26, 2022

وشوهدت تتكلم ”يا إلهي“ ثم تندفع من المنصة نحو صوت السقطة.

ثم قطعت القناة رسالة تعليق تفيد بأنهم ”آسفون لتعطيل هذا البرنامج“.

وأكد متحدث باسم TalkTV أن المضيفة كيت ماكان أغمي عليها.

وقالت القناة في بيان ”أغمي على كيت ماكان على الهواء الليلة وعلى الرغم من أنها بخير إلا أن النصيحة الطبية كانت ألا نواصل النقاش.“ ”نعتذر لمشاهدينا ومستمعينا“.

وكان انهيار ماكان ثاني حادث طبي يقع في القناة يوم الثلاثاء. حيث كان على مضيفها المشارك ، هاري كول ، المحرر السياسي لـ Sun ، الانسحاب من النقاش في وقت سابق يوم الثلاثاء بعد أن ثبتت إصابته بـ COVID-19 ، تاركًا ماكان المضيف الفردي للبرنامج الذي استمر لمدة ساعة.