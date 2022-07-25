بعد إلغاء حفل الولاء.. المغاربة يبايعون ملكهم رقميا

ابتكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، طريقة جديدة لتجديد روابط البيعة التي تربطهم بالعاهل المغربي محمد السادس، حيث تصدر وسم “الشعب يبايع ملكه ” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بمناسبة الذكرى 23 لتوليه العرش في 30 يوليو/ تموز.

الحملة الرقمية انطلقت ليلة أمس الأحد، حيث انتشر وسم “#الشعب_يبايع_ملكه” على “تويتر”، ولقيت تفاعلا واسعا بأزيد من 6000 تغريدة.

وتوالت التغريدات المبايعة، من بينها حساب باسم Leɛyun كتب ”أنا العيون مغربية صحراوية .. أبايع ملكي #محمد_السادس بمناسبة #ذكرى_عيد_العرش_المجيد 2022 وسيرا على عهد الأجداد ووفاء الإباء متشبثين بعاداتنا وطقوسنا الملكية المغربية الخالصة في البيعة كعقد دينيا ودنيويا بين الملك و شعبه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. #الشعب_يبايع_ملكه.“

فيما غردت صاحبة حساب Bent lâassima باللغة الفرنسية ”يصعب على الأجانب فهم الروابط القوية بين الشعب المغربي وملوكه، لقد قاموا بالاختيار، يبقى فقط احترام ذلك“.

وكان بلاغ لوزارة القصور والتشريفات والأوسمة في المغرب، قد أعلن يوم الجمعة المنصرم، أن ”كافة مظاهر الاحتفال بعيد العرش ستؤجل بسبب الحالة الوبائية في البلاد بشكل عام“، بما في ذلك حفل الولاء والبيعة.

وهو حفل رسمي في المملكة المغربية، يقام كل سنة في ذكرى اعتلاء الملك للعرش، في ساحة المشور قرب القصر الملكي في الرباط، يحضره ممثلو المواطنين المنتخبون بكافة جهات المملكة ، مرتدين الجلابيب المغربية البيضاء والطرابيش الحمراء، ويقومون بتجديد البيعة للملك باسم شعبه في طقوس متوارثة.

وأسس الحفل أول مرة وطنيون مغاربة في عام 1934 ، كنوع من التحدي للمستعمر الفرنسي و التعبير عن تشبثهم بالاستقلال وبالملك.