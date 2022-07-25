"مسابقة سفر" إلى خمسينيات القرن الماضي وجائزتها 15 ألف دولار

قد يشكل ارتفاع سعر حجوزات السفر إلى الأماكن السياحية هذا الصيف، مشكلة لدى الكثيرين لقضاء إجازتهم السنوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وجاءت شركة ”Hotels.com“ الأمريكية والمختصة بتقديم خدمات حجوزات الإقامة الفندقية عبر الويب في جميع أنحاء العالم، بعرض مغر للراغبين بقضاء عطلتهم الصيفية على الشاطئ بدون أن يدفعوا المال.

التنقل بين النُزل القديمة

وبحسب ما نشر موقع ”سي. أن. بي. سي“ للأخبار الإقتصادية، فإن الشركة الأمريكية أعلنت عن مسابقة عبر موقعها الإلكتروني، للدفع للفائزين مبلغ 15 ألف دولار.

وهذا المبلغ، مقابل التنقل بين 10 من أفضل فنادقها الصغيرة، والتي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وتسمى ”موتيل“ أو ”نُزل“، وتقع قبالة شواطئ عدد من الولايات المتحدة.

شروط المسابقة وكيفية المشاركة

وكشفت الشركة أن المشتركين في المسابقة يجب أن لا تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

وتتم المشاركة في المسابقة من خلال تعبئة استبيان عبر الإنترنت، يتضمن اسم حساب المتقدم عبر ”إنستغرام“، وطرح أسئلة حول رأيه بالنُزل القديمة، وكيفية شعوره لو سافر إلى الشاطئ في خمسينيات القرن الماضي.

والسؤال الأول هو: ”إذا كنت تحلم بالسفر في خمسينيات القرن الماضي، فكيف ستقضي إجازتك على الشاطئ؟“

أما السؤال الثاني: ”صِف كيف يمكن أن يكون النُزل القديم قبالة الشاطئ؟ هل هو المكان المثالي لك لقضاء إجازة الصيف؟“

وسيتم إغلاق باب التقدم للمسابقة في 5 آب/أغسطس المقبل.

وستختار الشركة الفائزين بحلول 12 من الشهر المقبل، بناء على الإبداع في صياغة الإجابات على الأسئلة.

مسار الرحلة

وسيحصل الفائزون على منحة سفر بقيمة 10 آلاف دولار للتنقل بين النُزل البعيدة في جميع أنحاء البلاد، من فلوريدا وماين إلى ولاية واشنطن وجنوب كاليفورنيا.

كما وستمنحهم الشركة 5 آلاف دولار للإنفاق الشخصي خلال سفرهم.

وستقدم لهم أيضا واقي شمس، ومظلات، ونظارات شمسية، وجهاز مبرد، وراديو يعمل بالطاقة الشمسية، وكاميرا.

وما على الفائز سوى التنقل بين هذه النُزل والجلوس على الشاطئ واحتساء مشروب بارد.

والشرط الوحيد الذي تطلبه الشركة من الفائز، هو استخدام الكاميرا لتوثيق رحلته للأجيال القادمة.

أماكن سياحية خالدة

وقالت المتحدثة باسم شركة ”Hotels.com“، ميليسا دومين، : ”هذه النُزل الخالدة ليست فقط منخفضة التكلفة، ولكنها تجمع بين وسائل الراحة الحديثة وجماليات خمسينات القرن الماضي“.

وأضافت في في بيان صحفي: ”ستنقل الرحلة مرتادي الشواطئ في الوقت المناسب للانفصال عن الواقع والحصول على الاسترخاء حقا“.