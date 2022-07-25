5 حقائق تحبسك

نحن بصفتنا بشرًا نحب أن نصدق أننا أحرار، أن أذواقنا وتفضيلاتنا وقراراتنا تولد من فكرة الإرادة الحرة هذه التي تجعلنا مستقلين وتغرينا.

ومع ذلك يُظهر الواقع أن هناك في الواقع حقائق صغيرة كثيرة تغيب عنا. فهذه الحقائق تقيدك وتحبسك، تقرر لك قبل أن تدرك ذلك، وهذا أمر لا مفر منه على الإطلاق.

نحن نولد في مكان معين وفي زمن محدد. لكي نكون جزءًا من هذا المجتمع الذي ولدنا فيه يجب أن نتبنى المعايير التي وضعها المجتمع. نحن نتبنى العديد من هذه المعايير دون التشكيك فيها، دون تقييمها بوعي. وخلال عملية التكيف هذه نستوعبها وندمجها معتبرين إياها معايير ”طبيعية“.

وفقًا لتقرير نشره موقع nospensees المتخصص في التنمية الشخصية ففي كثير من الأحيان تكون هذه المعايير نتيجة عقلانية جماعية تسعى إلى الصالح العام. لكن في أوقات أخرى، لا. هذا عندما تتحول هذه المعايير إلى واقع يحبسك ويقيّدك وغندما تتبعها دون أن تتساءل عما إذا كانت تجلب لك بعض الفوائد.

فيما يلي الحقائق الخمس الأكثر شيوعًا.

أنظمة القيم

يشير التقرير إلى أن أنظمة القيم مجموعة من الأيديولوجيات أو المبادئ الأخلاقية التي تشير إلى ما هو جيد أو سيئ للمجتمع. وهي تشمل أيضًا نوعًا من النموذج الأولي لـ ”الإنسان المثالي“. على سبيل المثال، شخص مجتهد، ذكي، وسيم، إلخ.

لقد غرسوا فينا هذه القيم منذ الولادة. تقوم عائلتنا برعايتها ثم تتولى المؤسسات الاجتماعية هذه المسؤولية بدورها. نعتقد أحيانًا أن القيم السائدة في مجتمعنا هي القيم الوحيدة أو الأفضل. ومع ذلك هذا ليس هو الحال دائما. تسعى بعض القيم، مثل التضامن، إلى تعزيز تنميتك. ومع ذلك فإن البعض الآخر، مثل الطاعة العمياء، هي مجرد حقائق تحبسك وتقيّدك.

الموضات

اكتسبت الموضات قوة غير عادية، خاصة منذ النصف الثاني من القرن العشرين. بالطبع كانت موجودة منذ زمن بعيد، لكن خلال فترة الثورة الصناعية تحولت الموضة إلى عامل أساسي في حياة الناس.

إنها طريقة لإبراز الهوية داخل المجموعة من خلال منحنا إحساسًا بالانتماء. لكنها تتحول إلى حقائق تقيدنا عندما نحتضنها وتستمسك بها دون الشك في قيمتها أو تثمينها. أو عندما تكون نتيجة رغبتنا المفرطة في قبول الآخر لنا.

العادات

العادات مثل القيم: إننا نتبع بعضها منذ الولادة. فهي تساعدنا على الاندماج في المجتمع وقبول أعرافه. ومع ذلك، يمكنها أيضًا تقييدنا وإعاقة تنميتنا.

إن العادات مثل عادات النظافة الأساسية إيجابية لأنها تساعدنا في الحفاظ على صحتنا. من ناحية أخرى فإن عادات أخرى كالتي تلزم شخصًا ما بأن يتزوج قبل سن 15 ليست عادات مفيدة للغاية. أهم ما في الأمر، على أي حال هو معرفة أن لدينا دائمًا إمكانية تقييم هذه العادات التي نتبعها، والحفاظ عليها أو تغييرها. وهذا مرهون بإرادتنا.

الأدوار

الدور هو التسمية المحددة التي نملكها داخل المجموعة. بمعنى آخر الدور هو الوظيفة التي تخصصها المجموعة لشخص ما. هناك أنواع مختلفة من الأدوار، ويخضع كل منها لأنماط معينة. يجب أن يتصرف الناس وفقًا للدور المنوط بهم. على سبيل المثال، في الأسرة قد تكون هناك توقعات واضحة متميزة لأطفال مختلفين.

تتحول الأدوار إلى حقائق تحبسك عندما لا تكون على دراية بها وتتبناها بشكل سلبي. يمكن أن يكون لهذا على سبيل المثال تأثير كبير على أدوار الجنسين. إذا قبلت ببساطة أنه يجب عليك التصرف بطريقة معينة بناءً على جنسك، دون مراعاة المنطق وراء هذه الفكرة فقد يكون نموك الشخصي في هذه الحالة محدودًا.

القوالب النمطية

القوالب النمطية أنماط ذهنية تنطبق على أشخاص أو مجموعات. وهي تتضمن مجموعة من الأفكار أو الأنماط حول هذا الشخص أو هذه المجموعة. السمة الرئيسية في القوالب النمطية أنها تحيزات، أي أفكار تنطبق على واقع قبل إِعمال التفكير المنطقي حول صحتها أو زيفها.

تدفعك القوالب النمطية إلى أن تفكر أو تتصرف تلقائيًا وغالبًا بشكل غير صحيح. على سبيل المثال قد يبدو لك رجل يرتدي بدلة باهظة الثمن أمرًا مهمًا وجديرًا بالثقة. في المقابل قد يبدو لك شخص مهمَل اللباس والهندام خطيرًا أو لا يستحق الثقة. ومع ذلك ففي الواقع، يمكن أن يحدث العكس.

تتم فلترة كل هذه الحقائق التي تحبسك في وعيك وتحدد إلى حد كبير الكيفية التي ترى بها العالم. من الجيد دائمًا التفكير في كل شيء تعلمناه لمعرفة ما إذا كان مفيدًا لنا أم أنه يقيّدنا.