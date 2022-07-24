النبوءة ذاتية التحقيق.. أحكام مسبقة تورطنا في أخطاء مزعجة

النبوءة ذاتية التحقيق واحدة من أكثر الظواهر إثارة للاهتمام في علم النفس الاجتماعي. لقوة توقعاتنا على الواقع حقيقة تم تأكيدها في سياقات مختلفة. إذ إن ما نفكر فيه عن أنفسنا والآخرين والعالم يقيّدنا لحدّ أن افتراضاتنا عادة ما تتحقق.

وحسب تقرير نشره موقع، nospensees، فالنبوءة ذاتية التحقيق هي الاسم الذي يطلق في علم النفس على الدليل كون أن وجود اعتقاد خاطئ يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحقيقه. هناك ثلاثة عناصر أساسية متورطة في هذه العملية، الاعتقاد الخاطئ الذي لديك، والأفعال التي تنبع من هذا الاعتقاد، ونتائج هذه الأفعال.

لا تنشط هذه العملية فقط من خلال المعتقدات التي لدينا عن الآخرين. افتراضاتنا حول أنفسنا أو حول أحداث معينة تتأثر أيضًا بهذه العملية. مثلا، لديّ فكرة مسبقة تُشعرني أن شخصًا بعينه سيكون غير مرغوب فيه بالنسبة لي. وبناءً على هذا الإحساس فأنا أتصرف بغير وعي معه بطريقة باردة وحادة. ويجيبني هذا الشخص بالطريقة ذاتها، وهكذا تتأكد قناعاتي.

أعتقد أنني غير قادر على تعلم القيادة. بسبب هذا الاعتقاد أتعامل مع هذه التجربة بقلق وقليل من الدافع. والنتيجة هي أن أدائي ضعيف بالتالي أؤكد عدم قدرتي المزعومة.

أنا مقتنع بأن زواجي سيفشل. لهذا فأنا اتصرف بعدم ثقة وخوف ولوم وتوبيخ. وينتهي الزواج، لكنه ينتهي بسبب أفعالي وليس لأنه كان أمرًا محتومًا.

التنبؤ ذاتي التحقيق والأحكام المسبقة

الحكم المسبق رأي مسبق، حُكم سلبي يصدر في حق شخص بعينه دون معلومات كافية تبرر هذا الحكم، وعادة ما يعتمد هذا الحكم على صور نمطية، تساعدنا القوالب النمطية في تنظيم الواقع بطريقة مبسطة تسمح لنا بإدارته بسهولة أكبر. إلا أنها غالبًا ما تقودنا إلى الوقوع في ألوان من التمييز لا أساس لها.

هذه الأفكار المسبقة هي بالضبط أساس النبوءة ذاتية التحقيق عندما ترتبط معتقداتنا بأفكار أشخاص آخرين في حقنا يمكن أن تتأثر معتقداتنا بهذه الأفكار إلى حد كبير.

ووفقا للتقرير كان مجال التعليم دومًا من أكبر المجالات البحثية حول هذا الموضوع. لقد ثبت أن الأطفال الذين يُعتَبرون أكثر ذكاء وقدرة من قبل معلميهم ينتهي بهم الأمر إلى تحقيق أفضل الأداءات المدرسية.

هذا النجاح ليس بسبب بعض الصفات الاستثنائية المفترضة عند الطالب، لكنه ناتج عن السلوك الذي يوظفه المعلم بحكم قناعته إزاء هذا الطالب، فرص التعلم والتحديات الفكرية الممنوحة للأطفال الذين يُحكم عليهم بأنهم أكثر قدرة على التعلم كثيرة وجِدّ مهمة وهذا هو العامل الذي يقود الأطفال إلى تحقيق تطوّر أكاديمي أكبر.

ومع ذلك يمكن تعميم هذا التأثير على العديد من مواقف الحياة الأخرى. عندما تعتبِر الأمُّ أن طفلها غير مطيع فهي تقترب منه بقليل من الصبر والتسامح؛ ما يجعل هذا الطفل غير متعاون. بالتالي سوف يعصي ويكون عصيانه بسبب موقف والدته منه.

إذا قدّر مدير ما في مؤسسة ما أنَّ موظفًا بعينه غير مؤهل فلن يمنحه الدعم أو الفرص لإثبات نفسه. وهكذا تتأكد قناعته بأنه عامل متوسط المستوى أو رديء، وعلى هذا النحو ستستمر الدورة.

تتأثر مجموعات كثيرة بهذه الظاهرة التي تعيشها على المستوى الاجتماعي. تؤدي القوالب النمطية الجاهزة إلى اعتبار بعض الأشخاص غير مؤهلين على نحو ما للقيام بمهام معينة. لهذا السبب تُقدَّم لهم فرص غير متكافئة تقودهم في النهاية لتأكيد الاعتقاد بأنهم بلا قيمة.

تتأثر النساء والمهاجرون والأقليات الأخرى يوميًّا بهذه المعتقدات. حتى الرجال يجدون هذا الحاجز في بعض المهن والمهام التي تُعتبَر مِهنًا أنثوية.

لهذا السبب من الضروري أن نبدأ بإدراك هذه الأفكار والأحكام المسبقة ومعالجتها. علينا ألا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به دون التحقق منه أولاً. وإلا فإننا سنحكم على الآخرين ظلما ونغلق الأبواب في وجوههم.

علينا أيضًا أو نولي عناية واعية للمعتقدات التي لدينا عن أنفسنا. علينا أن نتذكر أن أفعالنا تحاول دائمًا أن تتماشى مع معتقداتنا الخاطئة ولن تتردد في تخريب خططنا وفرصنا من خلال مواءمتها لها. فلنحاول الحفاظ على عقل مفتوح ومرن وموضوعي.