تعرف على أفضل طرق العالم لتجربة قيادة سيارات ممتعة

تعد قيادة السيارات أثناء العطلات فرصة ممتازة للانغماس والتعرف على الثقافات في الخارج، لذا يتم تشجيع المسافرين عليها خلال قضائهم وقت الإجازة.

ورصد موقع ”StressFreeCarRental“، أفضل وجهات القيادة الجذابة التي يمكن تجربة متعة القيادة البرية من خلالها، وهي:

طريق المحيط العظيم

تقدم أستراليا العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالرحلات البرية، حيث تقدم السهول الشاسعة في المناطق النائية مغامرات رائعة للسائحين.

ويعتبر ”طريق المحيط العظيم“ أحد أكثر الامتدادات المذهلة والذي يمتد ‏على طول ولاية فيكتوريا في أستراليا.

تم بناء هذا الطريق بين عامي 1919 و1932، من قبل الجنود العائدين من الحرب العالمية الأولى.

وأصبح الآن نقطة جذب سياحي في الولاية، يتيح الطريق اكتشاف الغابات المطيرة والشواطئ النائية في أستراليا.

طريق جبال روكي

يمكن الاستمتاع بمشاهدة الأنهار الجليدية والشلالات والجبال الشاهقة عبر الطريق الممتد لجبال روكي في كندا.

وتقدم القيادة في هذا الطريق تجربة فريدة لزيارة مناطق الجذب مثل وادي القمم العشرة ومتنزه ويلز جراي الإقليمي.

طريق ترانسفاغراشان السريع

يعد ”ترانسفاغراشان“ طريقا جبليا مرصوفا يعبر القسم الجنوبي من جبال الكاربات في رومانيا.

يمكن الاستمتاع برحلة تستغرق 60 ميلا في الطرق المتعرجة التي تخترق سلسلة جبال الكاربات.

ويمكن السفر في الطريق السريع في وسط رومانيا للاستمتاع بمناظر بحيرة ”فيدرارو“ ومشاهدة الباعة المحليين على جانب الطريق.

وعادة ما يكون هذا الطريق مفتوحًا فقط في الأشهر من يونيو إلى سبتمبر بسبب الطقس.

طريق ”هاي فان“

يعد طريق ”هاي فان“ عبارة عن ممر جبلي بطول 21 كم تقريبًا على ”الطريق الوطني 1“ في فيتنام.

يوجد على الطريق انعطافات حادة ومنحدرات تكشف عن المساحات الخضراء الكثيفة.

كما يوجد العديد من الطرق الأخرى المشابهة في فيتنام التي يمكن الاستمتاع من خلالها بتجربة قيادة ممتعة.

طريق ويل روجرز السريع

يعرف هذا الطريق بـ“ ويل روجرز السريع“ أو ”طريق الولايات المتحدة 66″، وهو من أوائل الطرق السريعة في أمريكا.

كما أنه واحد من أشهر الطرق في العالم، يبلغ طوله ما يقرب من 2500 ميل، مما يجعله طريقا مثاليا للاستمتاع برحلة برية لا مثيل لها.

يتيح الطريق الفرصة لزيارة سبع من الولايات الأمريكية والعديد من المعالم الشهيرة مثل الكازينوهات في لاس فيغاس.

طريق الدولوميت

يتيح هذا الطريق البالغ طوله 86 ميلا استكشاف جبال الدولوميت في إيطاليا.

ويمكن الاستمتاع من خلاله بالمناظر الطبيعية الصخرية، إذ يمنح الطريق أيضا إطلالات مذهلة على بحيرة ”كاريرسى“ التي تشتهر بألوانها الرائعة ومشاهدة قلعة أندراز كذلك.

ذا جاردن روت

يعتبر طريق ”ذا جاردن روت“ البوابة الرئيسية إلى طريق الحدائق في جنوب إفريقيا.

يمكن الاستمتاع بكهوف ”كانجو ويوفر“ من خلال عبور الطريق الذي يشكل أيضا فرصة للاستمتاع بالشواطئ الخلابة والأماكن الرائعة لمشاهدة الحيتان.

طريق ”دي لا بلاتا“

كان ”روتا دي لا بلاتا“ طريقا تجاريا قديما للحج يعبر غرب إسبانيا من الشمال إلى الجنوب.

ويعتبر هذا الطريق طريقة سهلة لتوفير المال المدفوع في الرحلات الجوية، كما أنه يوفر فرصة رائعة للاستمتاع بتجربة قيادة فريدة من نوعها.

يمكن الاستمتاع برؤية تراث اليونسكو في سالامانكا بالإضافة إلى بعض المدن مثل ليون.

على الرغم من أن الطريق الأصلي كان مخصصا للسير على الأقدام أو السير بالدراجات، إلا أنه يتم استخدام نسخة معدلة لرحلات السيارات حاليا.