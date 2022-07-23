هل لوجود ذبابة في المنزل معنى روحي خفي؟‎‎

عثر باحثون على تفسير لمهمة الذبابة الحقيقية، مشيرين إلى أن الإنسان لم يفهم هذا السر بعد.

وقال الباحثون وفقًا لتقرير نشره موقع ”laviedesreines“، إن ”مثل هذه الذبابة الصغيرة يمكن أن تنقذ حياتك. نعم، حقًا، حتى لو أثار هذا الكلام ابتسامتك“.

وأضافوا: ”لأن الذبابة الصغيرة تزعجك لحظة فإنك تضربها دون التفكير فيما يفعله هذا الحيوان الصغير الساحر بالفعل“.

محول طاقة

وبحسب الموقع، فإنه ”في المناطق الدافئة من الأرض، على سبيل المثال في أفريقيا، يوجد الكثير من الذباب والحشرات الصغيرة، وهي ليست مجرد قذارة“.

وأضاف: ”لو ألقيت نظرة فاحصة على ذبابة صغيرة يمكنك أن ترى أنها مشغولة باستمرار في تنظيف نفسها. من المؤكد أنك غالبًا ما شعرت بالتعب والضعف في الأيام الحارة جدًا“.

وذكر أن ”هذا يأتي من طاقة الحياة المستهلكة، لذا تذكر دائمًا أن الذبابة تجدد طاقتك الحيوية. ولكن يجب أن يتاح لها الالتفاف حولك عدة مرات وأن تحط لبضع لحظات على بشرتك“.

ذبابة في المنزل: الدلالة حسب الكتاب المقدس

وبحسب الباحثين، فإن الذباب ”يمكن أن يمثل إشارة للموت كما هو الحال في ضربات مصر“.

”وهذه الضربات هي عشر طامات أنزلها الله على مصر من أجل إقناع فرعون بترك اليهود ليذهبوا مع موسى“، على حد وصف الموقع.

وقال أيضا إن ”النمل يمثل أيضًا رمزًا للشجاعة الصامدة والمثابرة“.

وتابع: ”رب الذباب“ في الكتاب المقدس هو بعل زبول (أو بعل زبوب) هو اسم شيطان، وفي المسيحية هو اسم آخر لإبليس“.

ويعد ”بعل زبول أحد أمراء الجحيم السبعة، ووفقًا للديانة المسيحية والكاثوليكية فهو يمثل خطيئة الشراهة المميتة. كان البعل في الواقع إله الخصوبة والحصاد“.

والذباب حشرات طائرة لديها زوج من الأجنحة الغشائية والتي يتيح لها فمها امتصاص الطعام. وبالتالي فإن معنى الذبابة في المنزل مرتبط بالممتلكات، أو بشكل أدق بالمال.

ما معنى كومة الذباب في المنزل؟

ووفقًا للتقرير، ففي بعض الثقافات وباء الذباب يعني النميمة والمشاجرات في الأسرة.

ويمكن أن يكون وباء الذباب شائعًا جدًا في المناطق الاستوائية، ولكن عندما تكون كمية الذباب مفرطة يجب أن تكون تحذيرًا. عليك أن تبحث عن أصله.

وفي العديد من الثقافات فإن الكثير من الذباب في المنزل إشارة إلى وجود أعمال ”فساد وشر“.

دلالات إيجابية

الذبابة حشرة قوية جدا تستحق احترامك. يتم النظر إليها بازدراء بشكل عام لأنها مرتبطة بأي شيء قذر وفاسد وجسيم.

لكن الذبابة في المنزل، في كثير من المعتقدات، ناجية مقاومة وتلعب دورًا مهمًا في دورة الحياة.

إنها واحدة من أكثر الحشرات انتشارًا في العالم، حيث يمكنها البقاء على قيد الحياة حتى في أصعب الظروف المعيشية، مع قدرتها على التغذية والنمو والتكاثر!.

ومن دلالات الذبابة الإيجابية أنها كائن ناجٍ حقيقي. إنها تعرف كيف تتكيف وتحوّل نفسها في أي موقف.

وبغض النظر عن نوع الشدائد التي تواجهها الذبابة في المنزل، فإنها ستستمر وتقاوم حتى تحصل على ما تريد.

على عكس الحيوانات الروحية الأخرى تُعتبر الذبابة، إيجابية أيضًا من حيث رؤية الفرص واستثمارها، ويمكنها أن تأخذ الشر في الكون وتحوّله إلى شيء جيد.

لذلك، مثل الذبابة في المنزل، يتعين على الكائن البشري ممارسة اليقظة للتعرف على هذه الفرص؛ لأن التي تدخل المنزل لها في كثير من المعتقدات معنى آخر: ”النمو والشفاء“.