سيدة تجذب الأنظار بمظهرها الغريب

جذبت البرازيلية إيلين ديفيدسون، الأنظار إليها؛ بسبب مظهرها الغريب، حيث تواصل ثقب أنحاء مختلفة من جسدها من أجل الحفاظ على لقبها العالمي.

وسلطت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية الضوء على ديفيدسون، التي دخلت موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية؛ بسبب كونها ”أكثر شخص في العالم لديه ثقوب في جسده“.

وكانت قد خضعت إيلين، البالغة من العمر 56 عامًا، لأول ثقب جلدي، في العام 1997، وتمتلك الآن 11003 ثقوب في الجسم؛ بما في ذلك منطقة الجبهة، والذقن، والصدر، واليدين، وغيرها.

وحطمت الرقم القياسي، في أيار/مايو 2000، حيث كانت تمتلك 462 ثقبًا في جسدها، بما في ذلك 192 ثقبًا على وجهها.

وكشفت إيلين، أن الثقوب التي تخضع لها ليست مؤلمة، ولكنها لا تحب ثقب الجسم، وأنها تفعل ذلك فقط حتى تتمكن من الاحتفاظ بلقبها العالمي.

وأضافت أنها تستطيع ممارسة حياتها بشكل طبيعي بالرغم من وجود كم هائل من الخواتم والإكسسوارات في جميع أنحاء جسدها والتي تقدّر وزنها بحوالي 3 كيلوغرامات.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ“غينيس“، فهي تقوم بإضافة واستبدال المجوهرات الموجودة على وجهها، كما أنها تعزز مظهرها الغريب بالوشم والمكياج ذي الألوان الزاهية، وغالبًا ما ترتدي ريشًا وشرائط على شعرها.

وعبرت إيلين، أنها تأخذ مسألة لقبها في موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية على محمل الجد، فهي تعتبر اللقب مسؤولية تحتاج التفاني لها.

ومع استمرارها في إجراء الثقوب، تمتلك إيلين، مواهب عديدة، فهي تقول إنها تسطيع أن تمشي أيضًا على أسرة من المسامير، والنار، وقطع الزجاج.

وفضلًا عن ذلك، كشفت إيلين، أنها حصلت على الحزام الأسود في الجودو في اليابان، كما أنها تعشق الرياضيات الشديدة مثل القفز بالمظلات، وركوب الخيول.

وكانت إيلين، عبرت في الماضي أنها تخشى من العودة إلى وطنها في البرازيل؛ لأنها تخشى التعرض للسرقة لارتدائها الكثير من المجوهرات.

يذكر أن إيلين، وُلدت في البرازيل، ولكنها تقيم الآن في أدنبره في إسكتلندا، وعملت في السابق كممرضة، وتزوجت في العام 2011 من رجل يدعى دوغلاس واتسون، وانفصل الزوجان بوقت لاحق في 2012، وفي وقت زفافها، أشارت التقارير إلى أنها كانت تمتلك 6925 ثقبًا في جسدها.