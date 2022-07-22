ما الذي تكشفه لغتك العاطفية عن سمات شخصيتك؟

كل شخصية مختلفة عن غيرها مما يساهم بتنوع طريقة تقديم الحب واستقباله.

ويقول الخبراء إنه من خلال تعلم التعرف على لغة حبك ولغة أحبائك، يمكنك أن تتعلم التواصل بشكل أكثر عمقًا، وتقترب من أحبائك بصدق.

ويقدم تقرير أورده موقع ”جاغرانجوش“ لغات الحب الأربع ودلالاتها بما يتعلق بالسمات الشخصية.

تقديم الهدايا

إذا كانت لغة الحب الخاصة بك هي تلقي الهدايا أو تقديمها، فإن شخصيتك المحببة تكشف أنك تعتقد أن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات: أي أنك أكثر تعبيرًا في تحويل مشاعرك لأمر ملموس.

تتبع اهتمامات أحبائك أو شريكك كما أنك جيد جدًا في تذكر التواريخ المهمة مثل الذكرى السنوية، وأعياد الميلاد، وما إلى ذلك.

ولن تدع أي لحظة من الاحتفال تذهب سدى لأنك بالتأكيد الشخص الذي سيقدم هدايا باهظة لأحبائك أو شريكك.

وفي حالة الموارد المحدودة أيضًا، ستحرص على بذل قصارى جهدك لتقديم هدية مدروسة لأحبائك أو شريكك بحيث لن تفوتك فرصة لإخبارهم أنك كنت تفكر فيهم.

اللمسة الجسدية

إذا كانت لغة الحب الخاصة بك هي لمسة جسدية، فإن شخصية الحب الخاصة بك تكشف أنك تجد الراحة في التواجد بالقرب من أحبائك أو شركائك، والحميمية الجسدية بمثابة رابط عاطفي قوي بالنسبة لك، وهي أيضًا نافذتك للتعبير عن مشاعرك في أعماقك والتي قد لا تكون صريحًا بشأنها.

ولا يمكنك متابعة العلاقات بعيدة المدى، يجب أن تقابل شريكك أو أحباءك.

وجود لغة الحب هذه يعني أيضًا أنك اكتسبت فهمًا جيدًا للغة جسد أحبائك أو شريكك.

الوقت

إذا كانت لغة الحب الخاصة بك هي وقت ممتع تقضيه مع أحبائك، فإن شخصية الحب الخاصة بك تكشف أنك تشعر بالاعتزاز والحب بقضاء الوقت الطويل معهم، حيث يمكنك التعبير أكثر عندما يكون لديك وقت كافٍ للأحباء.

والوقت الثمين بالنسبة لك يعني الجلوس مع شريكك أو أحبائك وهم يتحدثون عن كل شيء وأي شيء. ولا يعني قضاء الوقت الممتع أن يجلس الأزواج أو العائلات بجوار بعضهم البعض بينما يكون أحدهم منهمكًا في هاتفه والآخر ربما يشاهد التلفاز.

كلمات التأكيد

إذا كانت لغة الحب الخاصة بك هي كلمات التأكيد، فإن شخصيتك المحببة تكشف أنك تمارس فعل إظهار الحب من خلال الكلمات الداعمة، والتشجيعية، والتقديرية، والتأكيدية.

تعبر عن مشاعرك أو مجاملاتك بالكلمات، وتعتقد أن كلمات التأكيد هي نوع من التعاويذ القوية لتقوية علاقة حبك.

تحب أن تفاجئ أحباءك بملاحظات حلوة وغير متوقعة، وإرسال نصوص تقدير لهم، وإظهار الحب لعملهم أو إبداعاتهم بتعليقات جميلة، وإرسال رسائل نصية إليهم خلال ساعات عشوائية من اليوم فقط لتقول ”كنت تفكر فيهم“ ”أو“ إذا وصلوا إلى المنزل بأمان ”، أو تتحدث بصوت عالٍ وثقة وحب عن شريكك أمام أصدقائك وعائلتك.